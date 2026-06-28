La selección argentina venció a Jordania en partido que finalizó en la madrugada del domingo en nuestro país y cerró la primera etapa con puntaje perfecto, tras imponerse por 3 a 1 en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Los goles de la victoria albiceleste los anotaron Giovani Lo Celso, de tiro libre, a los 18 minutos, el bahiense Lautaro Martínez, de penal, a los 31, y Lionel Messi, a los 80 también de tiro libre.

El partido en fotos, previa y encuentro

Parece ser una cábala, Lionel Messi va a saludar cuando el equipo ingresa a la cancha a realizar los movimientos precompetitivos a su ex compañero y amigo Sergio Lionel Agüero que cumple funciones en una cadena deportiva internacional

Lionel Scaloni juntamente con Messi, decidieron que no iba a ingresar como titular, para que algunos compañeros tengan minutos en cancha. Fue ovacionado en todo momento y no se cansó de saludar

Gol en su debut en mundiiales de Giovani Lo Celso, de tiro libre. Se trató del primer tanto del ex jugador de Rosario Central en la cita máxima, ya que hizo su estreno tras perderse Qatar 2022 por una lesión en la previa y no sumar minutos en Rusia 2018.

Festejo alocado de Gio Lo Celso

Lionel Messi festeja su sexto gol en la Copa del Mundo 2026, llegó a 19 en la historia, es el máximo goleador del certamen y sigue batiendo récords, ahora llegó a ocho partidos consecutivos en Mundiales marcando gol. De otra dimensión.

El futuro está asegurado. Nicolás Paz fue tiular. El nacido en España, jugó de arranque. El recambio está asegurado