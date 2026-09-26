Isabella Assmann consiguió una nueva alegría para la delegación argentina al quedarse con la medalla de oro en bodyboard femenino durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La deportista, de apenas 14 años, se consagró en las olas de Playa Grande, Mar del Plata, y celebró el título junto a sus padres, el exarquero Fabián Assmann y la modelo y conductora Melina Pitra.

La representante nacional llegó a la definición después de superar distintas instancias con actuaciones contundentes. En semifinales derrotó a la chilena Valentina Díaz, de 40 años, campeona panamericana en 2015, y aseguró de esa manera su lugar en la lucha por el máximo premio. El escenario fue especial para Isabella, ya que Mar del Plata es la ciudad donde comenzó a desarrollar su carrera dentro del surf.

El festejo fue inmediato cuando regresó a la costa. Sus compañeros de la delegación argentina la levantaron en hombros y la envolvieron con la bandera nacional para celebrar la consagración. “Estoy muy contenta. Valentina es una muy buena contrincante: surfea muy bien y tiene mucha experiencia, compite hace mucho. Muy contenta por haber ganado”, expresó Isabella Assmann en diálogo con TyC Sports.

La joven también destacó el acompañamiento que recibió durante todo su crecimiento deportivo. “No soy la más famosa de la familia todavía. Me siento re bien. Estoy muy contenta, me vengo esforzando hace un montón por esto. Gracias a ellos que siempre están conmigo para ayudarme”, sostuvo. Y agregó: “Llegué a esto gracias a mi familia que me llevaban a todas partes y me esforcé. Estoy muy contenta por lo que tengo de recompensa”.

Su padre, Fabián Assmann, siguió la definición desde la orilla y no ocultó la emoción por el logro. “Muy contento, muchos nervios. Pensé que no lo iba a vivir así y, sinceramente, fue un día intenso. Muy feliz por ella”, contó. Además, resaltó el sacrificio detrás del resultado: “La veía entrenar en invierno dos o tres veces al día con tanto frío. Le gusta y todo tiene su recompensa”.

Melina Pitra también acompañó el festejo y reconoció que vive las competencias con una mezcla de orgullo y preocupación. “Muy feliz. Sufro mucho cuando se mete y el mar está muy grande”, señaló. La conductora destacó además la personalidad de su hija frente a las condiciones del mar: “Tenía miedo que se la lleve, pero ella resuelve todo. No tiene miedo”.

La hija del ex futbolista conquistó el oro

El camino de Isabella Assmann hacia el oro comenzó con un triunfo ante la venezolana Emily Hurtado, a quien venció por 10,67 a 4,60. Luego superó a la colombiana Beatriz Arleo por 11,17 a 6,27 y nuevamente a Valentina Díaz, esta vez por 8,77 a 2,37. En la final, la argentina se impuso con 9,31 puntos contra los 7,90 de la chilena.

La nueva consagración se suma a una carrera que ya tenía resultados destacados pese a su corta edad. En mayo de 2025, Isabella había obtenido el oro Sub-18 en el Campeonato Sudamericano de Surf de Chicama, Perú. Además, en abril de 2026 consiguió la plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud disputados en Panamá. En Santa Fe, finalmente, volvió a subirse a lo más alto del podio y confirmó su crecimiento en el bodyboard sudamericano.