La selección de Italia volvió a quedar fuera de una Copa del Mundo tras perder por penales ante Bosnia Herzegovina en el repechaje rumbo al Mundial 2026. Con este resultado, la Azzurra acumula tres ausencias consecutivas en citas mundialistas.

El dato marca un hito histórico: es la primera selección campeona del mundo en no clasificarse a tres torneos consecutivos.

Una racha que comenzó tras Brasil 2014

La última participación de Italia en un Mundial fue en Brasil 2014, donde quedó eliminada en fase de grupos. En esa misma instancia también había caído en Sudáfrica 2010, profundizando el declive tras haber sido campeona en Alemania 2006.

El último partido mundialista de Italia fue ante Uruguay, en un encuentro recordado por la mordida de Luis Suárez a Giorgio Chiellini, uno de los episodios más emblemáticos del torneo.

Chiellini y un momento que quedó en la historia, en el último partido mundialista de Italia.

Desde entonces, el seleccionado europeo no volvió a disputar un partido en una Copa del Mundo.

Cómo era el mundo en 2014, el último Mundial de Italia

En junio de 2014, se produjo un hecho institucional relevante en Europa: el rey Juan Carlos I de España anunció su abdicación el 2 de junio. Días más tarde, el 19 de junio, Felipe VI fue proclamado como nuevo monarca.

Crisis sanitaria global

Ese año estuvo marcado por el avance del virus del Ébola en África Occidental, considerado el brote más extendido de la historia de esta enfermedad.

Cultura y entretenimiento

En el plano musical, los rankings internacionales estaban liderados por:

“Fancy”, de Iggy Azalea

“All of Me”, de John Legend

“Summer”, de Calvin Harris

“Dark Horse”, de Katy Perry

Calvin Harris en el video de "Summer".

En televisión, las series más populares incluían:

Game of Thrones

Orange is the New Black

The Good Wife

Mad Men

Outlander

True Detective

Game of Thrones y uno de los momentos clave de la serie y de la temporada 4, en el año 2014.

Además, Breaking Bad, finalizada en 2013, dominó los premios Emmy en 2014.

No existía el gigante chino, Tik Tok

En cuanto a las redes sociales, estaban Facebook, Instragram y otras que hoy seguimos usando, aunque la cantidad de usuarios varió mucho. Twitter seguía siendo Twitter, varios años antes de cambiar su nombre a X.

La diferencia más notoria se da en que, aquel año, no existía un gigante actual como Tik Tok. La red social china fue creada en 2016 por la empresa ByteDance, lanzada como Douyin, antes de su internacionalización.

Argentina en 2014: contexto económico y político

En Argentina, el año estuvo atravesado por una recesión económica, alta inflación y caída de reservas del Banco Central. Entre los principales hechos se destacan:

Devaluación del 18% en enero

Conflicto con fondos buitre y default técnico

Transición política hacia el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner

Este escenario configuró un contexto de incertidumbre económica y cambios estructurales.

Un declive histórico en el fútbol mundial

La eliminación de Italia consolida una de las rachas negativas más significativas en la historia del fútbol internacional. A pesar de su tradición y sus cuatro títulos mundiales, la selección europea no logra recuperar protagonismo en la competición más importante.