A medida que se acerca la cita mundialista, en la Selección Argentina empiezan a encenderse algunas alarmas. Con varios futbolistas compitiendo en tramos decisivos de sus ligas, el riesgo de lesiones se convierte en una preocupación concreta para el cuerpo técnico.

En ese contexto, Roberto Ayala, ayudante de campo del seleccionado, dejó un mensaje claro: pidió a los jugadores que, en la medida de lo posible, también piensen en la Albiceleste. “El mensaje del entrenador fue que en algún momento pensaran un poquito en la Selección”, reveló.

La advertencia no es menor. En la recta final de la temporada europea, muchos futbolistas se juegan títulos, clasificaciones o incluso la permanencia, lo que hace prácticamente imposible bajar la intensidad.

“Es muy difícil que se midan cuando hay tanto en juego”, explicó Ayala, entendiendo la exigencia del calendario pero remarcando la necesidad de preservar la condición física de cara al Mundial. El objetivo es claro: que todos lleguen en plenitud.

Además, el integrante del cuerpo técnico destacó el recambio generacional que se viene gestando, con nombres como Valentín Barco y Nicolás Paz sumando terreno. “Es sangre nueva, necesitamos esa energía”, señaló, aunque admitió que la elección final será compleja.

Por último, llevó tranquilidad sobre la situación de Cristian Romero. El defensor, que viene arrastrando molestias, tendría los tiempos a favor para recuperarse y llegar en condiciones.

Con el Mundial cada vez más cerca, en la Selección afinan cada detalle. Y mientras los jugadores siguen en competencia, el mensaje es claro: rendir hoy, pero sin perder de vista el gran objetivo.