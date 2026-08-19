Jeanie Buss impugna venta de acciones de los Lakers por sus hermanos

Apenas unas horas después de que se diera a conocer la noticia de la decisión de los hermanos Buss de vender su participación en Los Ángeles Lakers, su hermana y actual gobernadora del equipo, Jeanie Buss, reaccionó con acciones legales. A través de su abogado Adam Streisand, alega que un tribunal dictaminó en 2017 que ninguna venta podía efectuarse sin la aprobación de los coadministradores fiduciarios, es decir, Jeanie, Janie y Joey Buss.

Esto quedó claro en una carta obtenida por medios estadounidenses, ya que Jeanie Buss impugna la decisión de sus hermanos de vender el 17,8% restante de las acciones de la franquicia angelina a los nuevos propietarios, Josh Kushner y Bob Iger, quienes ya tienen un acuerdo por el 82,2% restante a un precio récord de 12.500 millones de dólares.

“Como familia, hemos decidido vender las acciones restantes del Buss Family Trust al grupo de Bob Iger como parte de la transacción en curso”, declaró la familia en un comunicado el lunes. “Amamos a los Lakers, a sus aficionados, y seguiremos apoyando a Los Ángeles; pero es momento de aprovechar esta oportunidad para seguir adelante y retirarnos con dignidad mientras aún podamos”. Resultó que Jeanie Buss fue la única hermana que no votó a favor de la venta del equipo.

Streisand exigió que sus cinco hermanos “dejaran claro públicamente que Jeanie Buss es la propietaria mayoritaria de Los Angeles Lakers” y que “no tomaran ninguna medida respecto a esta supuesta ‘votación’ para vender la participación del 17,8%”.

La familia Buss era propietaria de los Lakers desde que Jerry Buss compró el equipo a Jack Kent Cooke en mayo de 1979. Bajo el liderazgo de Buss y, tras su muerte, de sus hijos, los Lakers ganaron 11 campeonatos de la NBA, el último en 2020. Sin embargo, Jeanie Buss está en desacuerdo con el resto de sus hermanos y con su hermana Janie.