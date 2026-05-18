El robo en la casa de Juan Martín del Potro dejó una escena cargada de angustia, pero también un dato que trajo algo de calma en medio del impacto. Después de que delincuentes ingresaran a su vivienda de Tandil, se confirmó que los objetos más importantes de su carrera deportiva no fueron robados.

La información llevó alivio al entorno del extenista, ya que las medallas olímpicas, el trofeo del US Open y la réplica de la Copa Davis permanecieron a salvo. Esas piezas no tienen solo un valor material, sino que representan algunos de los momentos más fuertes de la historia profesional de Juan Martín del Potro.

El episodio ocurrió el viernes por la noche en la zona de Don Bosco, cuando al menos tres personas entraron a la propiedad tras romper uno de los ventanales del frente. La ausencia de la familia facilitó el accionar de los delincuentes, que revisaron distintos ambientes de la casa y escaparon con varios objetos.

De acuerdo con la información que trascendió, el botín incluyó dinero, joyas, relojes, raquetas, trofeos, medallas y recuerdos personales. Sin embargo, en la huida algunos elementos quedaron abandonados cerca del alambrado, entre ellos remeras, muñequeras, vinchas y cartas que pertenecían al exnúmero tres del mundo.

La situación fue descubierta por Patricia Lucas, madre de Juan Martín del Potro, cuando regresó a la vivienda. Al llegar, notó el comportamiento alterado de los perros y luego encontró el ventanal roto, lo que activó el llamado a las autoridades y el posterior trabajo de la policía en el lugar.

A partir de ese momento, personal policial y de fiscalía permaneció durante varias horas en la propiedad para avanzar con las primeras pericias. La investigación quedó en manos de la Comisaría Primera y de la SubDDI Tandil, mientras se analizan cámaras de seguridad de la casa, de vecinos y del Centro de Monitoreo municipal.

Por ahora no hay detenidos ni objetos recuperados, aunque una de las hipótesis apunta a que uno de los integrantes del grupo habría actuado como campana. Para Delpo, retirado del tenis profesional desde 2022 y todavía vinculado al deporte como embajador de Roland Garros Junior, el golpe fue fuerte, pero al menos no alcanzó sus recuerdos más sagrados.