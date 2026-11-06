La salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal sigue generando repercusiones y sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Jorge Jesús. El entrenador rompió el silencio después del anuncio del delantero y dejó en claro que no se arrepiente de las decisiones que tomó durante el conflicto que terminó marcando el final de una histórica etapa.

En conferencia de prensa, durante la presentación de la lista de convocados para la Liga de Naciones, el técnico reconoció que no esperaba la determinación del futbolista de 41 años y que tenía previsto seguir contando con él para los próximos compromisos del combinado luso.

“Pensé que volvería. Sin duda tenía la intención de convocarlo”, aseguró Jesús ante los medios, al referirse a la decisión del máximo goleador histórico de Portugal de ponerle punto final a su trayectoria internacional.

Sin embargo, la frase más contundente llegó cuando fue consultado por su responsabilidad en el desenlace y el episodio que generó tensión entre ambos. Lejos de mostrar arrepentimiento, el entrenador fue tajante: “No me siento culpable de nada con respecto a su salida. Respeto su decisión y no cambiaría nada, cero”.

El técnico también defendió el criterio con el que tomó sus decisiones y sostuvo que siempre priorizó los intereses colectivos por encima de cualquier individualidad.

“Tomé la decisión como entrenador con el interés de mi equipo y de la selección nacional portuguesa por delante. Estoy convencido de que no hice nada para provocar lo que pasó”, afirmó.

El reconocimiento a una leyenda de Portugal

Más allá de la tensión que rodeó el final de la relación deportiva, Jorge Jesús destacó la importancia de Cristiano Ronaldo para el fútbol portugués y pidió que su determinación sea respetada.

“Sintió que este era el momento adecuado para irse, y eso debe respetarse. Nunca podemos pasar por alto lo que ha significado para Portugal, lo que ha aportado al país, ni el hecho de que sirve como símbolo para los jugadores más jóvenes”, expresó.

Además, el entrenador aseguró que durante este año construyeron una relación de amistad, aunque reconoció que el delantero tomó otro camino desde lo deportivo.

La despedida de Cristiano marca el cierre de una era para Portugal. Después de una trayectoria histórica con la camiseta nacional, el astro decidió dar un paso al costado, mientras las declaraciones de Jorge Jesús dejan en evidencia que las diferencias entre ambos todavía tienen repercusión.