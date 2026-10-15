La autopsia determinó que Jorge “Roña” Castro murió a raíz de un edema agudo de pulmón provocado por una falla cardíaca, luego de descompensarse durante la madrugada del miércoles en el Bingo de Morón. El examen forense no encontró lesiones en su cuerpo y estableció que se trató de una muerte no traumática.

El excampeón mundial de boxeo tenía 59 años. Tras el fallecimiento, intervino la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón para establecer las circunstancias de la muerte, un procedimiento habitual en este tipo de casos. Los primeros resultados del estudio permitieron identificar la causa del fallecimiento, aunque todavía quedan interrogantes sobre una posible incidencia de la diabetes que padecía.

Castro dependía de la insulina, pero no se confirmó si tenía acceso a ella en ese momento ni si la enfermedad tuvo alguna relación con la descompensación. Esos puntos podrán esclarecerse cuando estén disponibles los resultados completos de los estudios.

Su hija contó cómo fueron los últimos minutos del excampeón

Quimey Castro reconstruyó lo ocurrido en diálogo con TN y sostuvo que su padre murió por causas naturales. Según explicó, el dolor en el pecho apareció poco antes de que se desplomara y el episodio se desarrolló en apenas unos minutos.

“El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más”, relató.

“Estábamos bien y, de repente, me dijo: ‘Voy al baño’. Cuando regresó, me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Y yo le dije: ‘¿Por qué fumás como un salvaje?’”, contó sobre la secuencia previa a la descompensación.

Un testigo cuestionó la demora de la ambulancia

Marcos Tolosa, quien se encontraba en el Bingo de Morón, también relató los últimos instantes del exboxeador. En diálogo con Radio Mitre, recordó que Castro manifestó que le dolía el pecho y cayó al suelo.

“Me dice: ‘Me duele el pecho’ y cayó”, señaló. El testigo cuestionó la demora en la llegada de la ambulancia y afirmó que el exboxeador permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar antes de recibir asistencia.

“Él estaba vivo. Lo dejaron morir”, sostuvo Tolosa, al cuestionar la respuesta del establecimiento ante la emergencia.

La muerte del excampeón también provocó mensajes de despedida de sus seres queridos. Noelia Vigliarolo, su pareja, publicó en Instagram un texto en el que recordó la relación que compartieron y el vínculo que, según expresó, mantuvieron incluso frente a sus diferencias.

“Ay mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió.

En el mismo mensaje, destacó que viajaron, convivieron y compartieron distintas etapas de sus vidas. “Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos”, agregó.

La despedida terminó con una expresión de dolor ante la ausencia del exboxeador: “No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre, mi Roñis. Hasta siempre, amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar”, cerró.