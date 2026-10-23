Estudiantes eliminó a Flamengo en el Maracaná por penales (3 a 2) y será rival de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores de América que se disputará en el Centenario de Montevideo el 28 de noviembre.

Aunque todavía existe la chance que un representante del Brasileirao levante el máximo trofeo continental por octava temporada consecutiva, el Pincha prohibió la tercera definición mano a mano entre equipos del mismo país.

Para el León llegará la oportunidad de levantar por quinta vez la Copa Libertadores en toda su historia, afianzándose en la nómina de los más ganadores de la historia.

Muslera gigante

Fernando Muslera, el arquero que la pasó muy mal en el último Mundial con la camiseta de Uruguay, agigantó su trayectoria profesional a los 40 años de edad.

El jugador llegará a la capital de su país dentro de un mes para jugar la primera final de Copa Libertadores, en su tercera participación.

El 1 perdió el primer duelo contra su compatriota Goirgian de Arrascaeta, pero luego le contuvo a Jorginho, Bruno Enrique y Lucas Paquetá. "Sin dudas es una de esas noches que quedan en la historia. Mía y de este club que se lo merece", expresó para la transmisión oficial de la señal internacional.