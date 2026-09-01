Trail del Agrio Caviahue 2026: Carrera de montaña en septiembre

La tercera edición del Trail del Agrio Caviahue 2026 se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre, contando con la participación de 250 atletas que pondrán en valor este prueba.

La competencia continúa consolidándose como una cita obligada dentro del calendario de carreras de montaña en la región del Alto Neuquén. La actividad, que estaba originalmente programada para mediados de agosto, debió ser reprogramada para este mes debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Tras mantener un encuentro de trabajo con la secretaria de Deportes de la provincia, María Fernanda Villone, la directora de Deportes del municipio, Verónica Galván, explicó que “la decisión de cambiar la fecha respondió a las complicaciones climáticas que afectaron la transitabilidad de las rutas entre Cutral Co y Caviahue”.

“Esperamos que se mantenga la nieve y que podamos disfrutar como lo hemos hecho en los años anteriores. Nuevamente hemos completado el cupo que nos propusimos: Caviahue es un destino que el corredor elige tanto en verano como en invierno”, destacó Galván. Además, agregó que “esta prueba es muy importante no solo en lo deportivo, sino también para el turismo, ya que genera un gran movimiento de personas y dinamiza la economía de la localidad”.

Por su parte, Villone remarcó la necesidad de "incorporar estos eventos deportivos como una herramienta más de desarrollo económico para las diversas regiones, que es el lineamiento que nos marca habitualmente el gobernador Rolando Figueroa". En este sentido, la funcionaria provincial ratificó el compromiso de "seguir potenciando al turismo y al deporte de manera articulada con el sector privado”

En cuanto a la diagramación de la competencia, Roxana Flores, a cargo de la logística, detalló que la carrera principal contará con dos distancias de 10 y 21 kilómetros, las cuales se disputarán el domingo 13. “A esto le sumamos, el día anterior, el kilómetro vertical y la carrera Kids para los más chicos”, indicó, adelantando que el circuito se desarrollará por senderos con un 90% de nieve.

Finalmente, sobre las virtudes del destino para recibir este tipo de eventos, la organización destacó la altitud geográfica de la villa, ubicada a 1.600 metros sobre el nivel del mar. A este factor se suman los imponentes paisajes de picos y bases nevadas, que proporcionan desniveles naturales en el terreno y se presentan como un verdadero desafío para los corredores.