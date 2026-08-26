El duelo argentino en el ATP 250 de Winston-Salem terminó antes de lo esperado. Juan Manuel Cerúndolo (51°) avanzó a los cuartos de final luego de que Sebastián Báez (50°) abandonara el partido cuando el porteño se imponía 6-2 y 4-0, en un encuentro que estuvo marcado por los problemas físicos del nacido en San Martín.

Desde el comienzo quedó claro que Báez no estaba en plenitud. Cerúndolo aprovechó las dificultades de su compatriota, quebró su servicio en los primeros turnos y rápidamente tomó una ventaja que le permitió quedarse con el primer set por 6-2.

El actual 50° del ranking intentó reaccionar y consiguió recuperar uno de los quiebres cuando el marcador estaba 4-1, pero volvió a ceder su servicio y quedó nuevamente contra las cuerdas. El esfuerzo físico parecía pasarle factura y la situación no cambió en el segundo parcial.

Cerúndolo mantuvo la presión, volvió a quebrar en los dos primeros turnos de saque de Báez y se escapó 4-0. En ese momento, el argentino decidió no continuar y puso punto final a un partido que apenas duró una hora y ocho minutos.

La derrota no fue la única noticia negativa para Báez. El abandono generó preocupación de cara al US Open, último Grand Slam de la temporada, especialmente porque el argentino tendrá pocos días para recuperarse.

El tenista de 25 años venía de disputar la final del Challenger 125 de Cancún, donde cayó ante el polaco Hubert Hurkacz. Además, quedó fuera de la convocatoria de Javier Frana para la serie de Copa Davis frente a Turquía, que se disputará en Neuquén.

Ahora deberá enfocarse en recuperar su condición física antes del último grande del año, mientras intenta dejar atrás una etapa irregular en los principales torneos del circuito.

Para Juan Manuel Cerúndolo, en cambio, la victoria significó un nuevo paso en Winston-Salem y la posibilidad de seguir creciendo antes del US Open.

El menor de los hermanos Cerúndolo había debutado con un triunfo ante el indio Dhakshineswar Suresh y ahora tendrá una prueba mucho más exigente en los cuartos de final.

Su próximo rival será el peruano Ignacio Buse, quien viene de eliminar al australiano Adam Walton y al alemán Daniel Altmaier. El sudamericano atraviesa un buen momento y buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo.

El duelo tendrá además un antecedente favorable para Cerúndolo: ambos se enfrentaron una vez, en las semifinales del ATP 250 de Gstaad 2025, con victoria del argentino.

Así, Winston-Salem ya tiene asegurado a un tenista sudamericano entre los cuatro mejores. Cerúndolo buscará que sea él quien ocupe ese lugar y llegue con confianza renovada al US Open.