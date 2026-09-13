La victoria de Alexander Zverev, el alemán número 2 del mundo, sobre el estadounidense Ben Shelton, ratificó la supremacía de los tenistas europeos en los certámenes de Grand Slam en el circuito ATP.

A 17 años de la espectacular final que Juan Martín Del Potro le ganó a Roger Federer, ningún jugador que haya nacido fuera de Europa ha alzado alguno de los cuatro grandes: Australia, Roland Garros, US Open y Wimbledon.

Toda la expectativa estadounidense estaba depositada esta tarde sobre el joven Shelton que, además de esto, quería cortar la mala racha de 23 años sin éxitos de compatriotas suyos en Nueva York.

La Torre de Tandil sigue incrustado en la historia del tenis de toda América después de aquella recordada victoria ante el suizo en cinco sets que lo llevó a alcanzar su máximo trofeo.

Justamente, el de Tandil estuvo presente en la definición de hoy porque trabajó como comentarista para la señal internacional que tenías los derechos televisivos y pudo ver “in situ” como la marca alcanzada se perpetuaba.

Del Potro debutó en este 2026 como comentarista de los partidos para la cadena Espn en el US Open.

Dos argentinos

Además de Del Potro, el otro argentino que logró conquistar Flushing Meadows fue el gran Guillermo Vilas en el inolvidable 1977. Entonces, su rival fue Jimmy Connors.

De esta manera, la actualidad del circuito ATP no hace más que resaltar lo hecho por los nacionales en la época dominada por Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.