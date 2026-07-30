Las imágenes de Juan Sebastián Verón entrenándose con una intensidad sorprendente volvieron a instalar una pregunta entre los hinchas de Estudiantes: ¿realmente regresará a jugar a los 51 años? El presidente del club se mostró realizando distintos ejercicios físicos y evidenció que su promesa de volver a ponerse la camiseta para jugar un partido oficial en el nuevo Estadio UNO.

El video fue publicado originalmente por Hugo Silvestri, quien acompañó la grabación con una explicación que encendió inmediatamente la expectativa: "Preparándose para el partido de los 100.000". La exigencia de la rutina y el estado físico del exmediocampista hicieron que la posibilidad de verlo nuevamente dentro de una cancha comenzara a tomar mayor fuerza.

Detrás de la preparación de Juan Sebastián Verón se encuentra uno de los principales objetivos institucionales del Pincha. Hace unos pocos días, la Brujita aseguró que disputaría un partido oficial si Estudiantes lograba alcanzar la cifra de 100.000 socios, una meta que el club impulsa mediante la campaña “Somos hinchas, seamos socios”.

La idea había surgido después de que un simpatizante le propusiera volver para disputar un encuentro de Copa Libertadores. En aquella oportunidad, el dirigente condicionó su regreso al crecimiento de la masa societaria y aseguró que, si se llegaba al número esperado, se prepararía para jugar oficialmente en UNO. Desde entonces, cada aparición suya entrenándose aumenta la ilusión.

La reacción de Sebastián Verón ante la nueva grabación reforzó aún más las especulaciones. El presidente compartió el contenido en sus propias redes sociales y se limitó a escribir "En camino". Sin aportar fechas ni precisiones, esas dos palabras funcionaron como una señal para los fanáticos, que comenzaron a imaginar el posible regreso de uno de los máximos ídolos de la institución.

Por el momento, el exigente entrenamiento demuestra que Juan Sebastián Verón no descarta cumplir la promesa y expone la confianza que tiene en que los hinchas cumplirán con el objetivo. Por lo pronto, lo que parecía un juego en redes sociales comienza a transformarse en un sueño que podría cumplirse pronto.