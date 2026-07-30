La incorporación de Santiago Mele a Independiente permitió recuperar una historia que trasciende su rendimiento deportivo. El arquero uruguayo, presentado como nuevo refuerzo del equipo de Gustavo Quinteros, tiene antecedentes de sumar cláusulas solidarias a sus contratos para que determinados logros dentro de la cancha generen una ayuda concreta fuera de ella.

El mecanismo que propuso durante distintas etapas de su carrera es sencillo, pero tiene un enorme significado. Cada vez que mantiene la valla invicta o logra atajar un penal, el club debe realizar una donación o participar de una acción social. De esa manera, sus objetivos profesionales también se convierten en beneficios para personas e instituciones que necesitan acompañamiento.

Uno de los primeros antecedentes de Santiago Mele ocurrió durante su paso por Plaza Colonia. Después de detener un penal, se activó el acuerdo y fueron entregados materiales a un equipo integrado por personas con síndrome de Down. Aquella experiencia impulsó al guardameta a continuar incorporando esta modalidad en otros vínculos deportivos.

La iniciativa también permitió colaborar con un equipo de futbolistas amputados y con una huerta a la que asistían jóvenes con síndrome de Down y esquizofrenia. Así, una atajada decisiva o un partido sin recibir goles dejaron de representar únicamente una satisfacción deportiva: pasaron a funcionar como oportunidades para visibilizar espacios y acercarles recursos.

Su llegada al Rojo volvió a despertar interés por esta particular costumbre contractual. Santiago Mele se incorporó desde Rayados de Monterrey mediante un préstamo por un año y ya comenzó a trabajar con el plantel profesional. El arquero fue anunciado oficialmente el 28 de julio y quedó a disposición del cuerpo técnico para competir por un lugar en el equipo.

Por ahora, Independiente no informó si el nuevo acuerdo de Santiago Mele contiene una cláusula social semejante a las que promovió en otros clubes. Esa incógnita acompaña el comienzo de su etapa en Avellaneda y podría sumar una motivación especial a cada presentación: si la iniciativa vuelve a repetirse, sus penales atajados y sus arcos invictos no solo influirán en los resultados del equipo, sino también en la vida de quienes reciban esa ayuda.