Juan Fernando Quintero volvió a pisar una cancha de fútbol en Colombia apenas 48 horas después de que River Plate anunciara la rescisión anticipada de su contrato. El mediocampista participó en el partido homenaje a Macnelly Torres, celebrado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En el encuentro, Quintero integró el equipo de la Selección Colombia de 2014, que se enfrentó a varios jugadores del Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores 2016. El evento reunió figuras destacadas del fútbol colombiano y estuvo cargado de recuerdos para los aficionados.

La salida de Quintero de River se concretó luego de un proceso marcado por la llegada de Eduardo Coudet como entrenador, quien relegó al colombiano en el esquema titular. Además, las diferencias futbolísticas entre el jugador y el técnico aceleraron la finalización del vínculo. El propio Juanfer reconoció la situación al afirmar: “Con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente no soy prioridad para él”.

Juanfer Quintero juega en Colombia a 48 horas de dejar River y abre dudas sobre su futuro

Quintero jugó en Colombia un partido homenaje

Tras estas declaraciones, River confirmó oficialmente la rescisión del contrato, poniendo fin al tercer ciclo del mediocampista en el club de Núñez.

Durante el partido homenaje en Medellín, se vivió un momento curioso cuando Colombia obtuvo un tiro libre cerca del área rival. Tanto Quintero como Giovanni Hernández querían encargarse de la ejecución y para resolverlo, recurrieron a un método poco común en el fútbol: decidieron mediante un “piedra, papel o tijera”. Juanfer ganó y fue quien lanzó el tiro libre.

Consultado sobre su futuro profesional, Quintero evitó dar pistas claras y dejó abierta la incógnita respecto a su próximo destino, ahora que cuenta con la libertad de decidir dónde continuará su carrera.

La rápida aparición del colombiano en un partido en Colombia generó reacciones diversas entre los hinchas de River, quienes expresaron críticas en redes sociales debido a la premura con la que se mostró activo tras la desvinculación.

Juanfer Quintero cierra así una etapa más en River, club en el que su nombre quedó grabado especialmente por su actuación en la histórica final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid. Ahora, mientras define su futuro, volvió a calzarse los botines en su ciudad natal para seguir ligado al fútbol.