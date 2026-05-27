Cuando River todavía intenta digerir el golpe de la final perdida ante Belgrano en Córdoba y un semestre cargado de frustraciones, Juan Fernando Quintero volvió a hacer lo que mejor sabe: aparecer en el momento justo para encender emociones. Esta vez no fue con un pase imposible ni con un zurdazo mágico, sino con un mensaje en redes sociales que dejó abierta una incógnita que atraviesa al mundo millonario.

¿Sigue Juanfer?

El colombiano, uno de los futbolistas más queridos por los hinchas riverplatenses en los últimos años, publicó una historia antes de sumarse a la Selección de Colombia para disputar el Mundial 2026. Y en pocas palabras logró instalar nuevamente su futuro en el centro de la escena.

“En las buenas y en las malas mucho más”, escribió Juanfer junto a una imagen vinculada al plantel de River. Una frase simple, pero cargada de significado en un contexto donde todo parecía indicar que el enganche podía estar viviendo sus últimos días en Núñez.

La situación del colombiano venía rodeada de rumores y señales contradictorias. Después de haber tenido muy pocos minutos en la recta final del semestre, incluida la final frente a Belgrano, donde ingresó apenas sobre el cierre y quedar afuera de la convocatoria para el choque ante Blooming por Copa Sudamericana, comenzaron a crecer las versiones sobre una posible salida en el próximo mercado de pases.

Incluso, algunas versiones hablaban de un cortocircuito interno con el cuerpo técnico tras la derrota en el Kempes. La falta de participación en los partidos más importantes del semestre alimentó aún más las dudas alrededor de uno de los jugadores más determinantes y talentosos del plantel.

Sin embargo, lejos de elegir el silencio o marcar distancia, Quintero decidió enviar un mensaje que cayó como un guiño directo al hincha de River.

“Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días. El fútbol, como en la vida, continúa y vamos a seguir dando la pelea”, completó el colombiano.

Eco en las redes sociales

La frase no pasó desapercibida. En un momento donde varios futbolistas aparecen apuntados por el flojo rendimiento colectivo, Juanfer eligió mostrarse cerca del club y del grupo, dejando la sensación de que todavía no piensa bajarse del barco.

El mensaje rápidamente explotó entre los hinchas en redes sociales. Para muchos, se trató de una declaración de pertenencia. Para otros, un intento de calmar las aguas en medio de un presente caliente. Lo cierto es que, una vez más, Juanfer logró convertirse en tema central en River sin necesidad de tocar una pelota.

Y mientras el mercado de pases empieza a asomar en el horizonte y las dudas rodean a varios referentes del plantel, el colombiano dejó una señal que en Núñez quieren interpretar como una promesa: quedarse para bancar los trapos en las malas.