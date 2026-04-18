Gimnasia cerró una tarde redonda en el Estadio Juan Carmelo Zerillo y se quedó con un triunfo clave en la recta final del Torneo Apertura. Fue 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, gracias al tanto de su goleador Marcelo “Chelo” Torres, y dio un paso firme hacia los puestos de clasificación a los playoffs.

El Lobo golpeó en el momento justo y supo sostener la ventaja a lo largo del partido. El gol llegó desde el punto de penal en el primer tiempo, cuando Torres no falló y puso en ventaja al equipo de Ariel Pereyra, que atraviesa un buen presente y sigue en levantada.

En el complemento, Gimnasia tuvo algunas situaciones para liquidar el encuentro, pero no logró estirar la diferencia. Aun así, controló el trámite sin pasar grandes sobresaltos frente a un Estudiantes de Río Cuarto que, condicionado por su presente, no encontró respuestas para revertir la historia.

Con este resultado, el conjunto platense suma tres puntos vitales que lo acercan a la zona de clasificación a los octavos de final, alimentando la ilusión de meterse entre los mejores de la Zona B. En el Bosque, el Lobo volvió a hacerse fuerte y, con su goleador como bandera, sigue soñando en grande en este Torneo Apertura.