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Sábado 18 de Abril, Neuquén, Argentina
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Triunfo en casa

Gimnasia se impuso en el Bosque y quedó cerca de los playoffs

Con el gol de su goleador Marcelo Torres, el Lobo venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en La Plata y se ilusiona con la clasificación en el Torneo Apertura.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 18 de abril de 2026 a las 17:05
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Marcelo “Chelo” Torres, el goleador de Gimnasia, define desde el punto de penal para marcar el único tanto del triunfo del Lobo ante Estudiantes de Río Cuarto en el Bosque.

Gimnasia cerró una tarde redonda en el Estadio Juan Carmelo Zerillo y se quedó con un triunfo clave en la recta final del Torneo Apertura. Fue 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, gracias al tanto de su goleador Marcelo “Chelo” Torres, y dio un paso firme hacia los puestos de clasificación a los playoffs.

El Lobo golpeó en el momento justo y supo sostener la ventaja a lo largo del partido. El gol llegó desde el punto de penal en el primer tiempo, cuando Torres no falló y puso en ventaja al equipo de Ariel Pereyra, que atraviesa un buen presente y sigue en levantada.

En el complemento, Gimnasia tuvo algunas situaciones para liquidar el encuentro, pero no logró estirar la diferencia. Aun así, controló el trámite sin pasar grandes sobresaltos frente a un Estudiantes de Río Cuarto que, condicionado por su presente, no encontró respuestas para revertir la historia.

Con este resultado, el conjunto platense suma tres puntos vitales que lo acercan a la zona de clasificación a los octavos de final, alimentando la ilusión de meterse entre los mejores de la Zona B. En el Bosque, el Lobo volvió a hacerse fuerte y, con su goleador como bandera, sigue soñando en grande en este Torneo Apertura.

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