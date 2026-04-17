Este sábado y domingo en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital se podrá vivir a pleno los partidos de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y la cuarta presentación de Deportivo Rincón en el Torneo Federal A de este temporada, con el aditamento que los del norte de la provincia de Neuquén se medirán ante Cipolletti, todavía no considerado clásico, pero si duelo zonal ya que desde el 2024 son los equipos de la región que militan en la tercera categoría del fútbol argentino. En tanto, el domingo se medirán en el Monumental de Núñez, River Plate ante Boca Juniors, el partido más atrayente del fútbol argentino.

La actividad de las emisora arrancará este sábado a las 14 con el cotejo que van a jugar Deportivo Rincón y Cipolletti en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, en el marco de la quinta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026. El encuentro será transmisión por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la participación especial de Darío Tamborindegui, la operación técnica de José Ramón Paredes.



El sábado se cerrará con el partido que van a disputar por la noche en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, Independiente de Avellaneda ante Defensa y Justicia.

En tanto, el domingo la jornada arrancará con el encuentro que van a sostener en el estadio mundialista de Mar del Plata José María Minella, Aldosivi ante Racing Club de Avellaneda en la ciudad balnearia de la costa atlántica bonaerense desde las 13.30.

Posteriormente, uno de los platos fuertes del fin de semana. El superclásico del fútbol argentino, entre River Plate y Boca Juniors, que sostendrán Millonarios y Xeneizes desde las 17 en el Monumental, con todo lo que significa cada choque entre los dos equipos más populares del fútbol argentino.