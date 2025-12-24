Alianza de Cutral Co es el nuevo campeón del Torneo Oficial 2025 de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén), ya que venció a San Patricio del Chañar por 3 a 0 y se benefició del empate 2 a 2 de Independiente ante Pacífico, en el clásico de la capital provincial.

El Gallo le ganó con mucha autoridad a San Patricio de El Chañar, que llegó puntero a la última fecha, con un gol en contra de Brayan Herrera y dos de Braian "Bam Bam" González. Con el triunfo, lo igualó en puntos pero lo superó en los duelos entre sí ya que el anterior en El Chañar fue empate 2 a 2. Y en el global consiguió 4 puntos en el enfrentamiento entre ambos.

El Celeste salió más decidido y casi hace el primero a los 3 minutos. Quedó mano a mano, la punteó de derecha y la pelota cayó en el techo del arco. Al Santo le costó llegar y solo inquietó con un par de jugadas del tandilense Bernardo Deliso. El local fue más y a los 33 minutos abrió el marcador. Fue con un centro de Matías González que Brayan Herrera metió en contra de cabeza al querer despejarla. El local no aflojó y llegó al segundo cinco minutos después. Miguel Díaz mandó un centro cerrado por la izquierda, Braian González se cruzó y, con un leve roce, superó la salida al arquero visitante para el 2 a 0.

San Patricio hizo tres cambios para el complemento para buscar la reacción, salió con otra actitud pero a los 8 minutos sufrió otro golpe en un contraataque. Fue con otro centro de Díaz por izquierda que conectó Matías González con una volea de derecha. La pelota pegó en el travesaño y le quedó servida a Braian González que la empujó de cabeza para el 3 a 0.

La diferencia pudo ser mayor pero el golero Mateo González evitó una goleada más abultada con varias atajadas claves. Con el partido liquidado, solo le quedaba esperar que no gane Independiente. Para agregarle emoción a la definición, los jugadores tuvieron que esperar casi 10 minutos a que termine el partido en la capital. Con la noticia del empate en La Chacra, Alianza desató los festejos en el Coloso del Ruca Quimey.

Independiente no pudo ganar

En su cancha, Independiente de Neuquén empató 2 a 2 con Pacífico y no le alcanzó ya que necesitaba ganar para quedar en lo más alto. El Decano abrió el marcador mediante Gabriel Parroni. El Rojo lo dio vuelta con tantos de Pablo Vergara y Santiago Carrasco pero volvió a aparecer Parroni para la igualdad antes del entretiempo. El local sintió el desgaste en el complemento y no pudo meter el gol que le faltaba para ser campeón.

Para Alianza es una revancha después de los subcampeonatos que obtuvo este año en la Copa Provincial y la Copa Neuquén, justamente ante San Patricio e Independiente, sus rivales en la definición del Oficial.

Título Quince

De esta manera, cortó una racha de 14 años sin ser campeón. No festejaba desde el Clausura 2011, logró su 15° título en Lifune y alcanzó nuevamente a Independiente que había quedado como el máximo ganador histórico tras la Copa Neuquén.

San Patricio buscará revancha en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, siendo el único equipo neuquino que quedó en el certamen afista, donde enfrentará a La Amistad por los cuartos de final de la zona patagónica. La serie empezará el 4 de enero.

El Gallo se tomó revancha tras quedar afuera con Atlético Regina, en un partido donde fue abiertamente perjudicado por un flojo arbitraje que convalidó un gol que la pelota no ingresó, mientras que para el Rojo son horas de desazón ya que venía de ser eliminado por La Amistad.