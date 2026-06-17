Austria y Jordania ya se enfrentan en la madrugada de este miércoles en el Estadio Bahía de San Francisco, en el marco de la fecha 1 del Grupo J por la fase de grupos del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA en la zona que también tiene ya el resultado puesto de la victoria de Argentina sobre Argelia por 3 a 0 con tres goles de Lionel Andrés Messi.

La Previa

Austria y Jordania jugarán este miércoles desde las 1 (hora de la Argentina) en el Estadio Bahía de San Francisco, en el marco de la fecha 1 del Grupo J por la fase de grupos del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA en la zona que también tiene a la Argentina y Argelia.

El combinado europeo se clasificó directamente a la Copa del Mundo y quiere comenzar el torneo con el pie derecho para acercarse a los 16avos de final. En su único amistoso previo al Mundial, le ganaron 1 a 0 a Túnez.

Jordania es uno de los seleccionados más débiles del Mundial y tendrá tres rivales muy difíciles, por lo que pasar de ronda sería una gesta histórica. Antes del debut, fue goleado 4 a 1 por Suiza y cayó 2 a 0 frente a Colombia.

Probables Formaciones

Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Jordania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.

Hora de Inicio: 01

TV: TyC Sports

Árbitro: Dahane Beida (MAU)

Estadio: Bahía de San Francisco