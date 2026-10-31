La delegación de la provincia de Neuquén cerró su participación en la edición 33° de los Juegos Binacioales de la Araucanía, que se clausuraron este viernes por la noche en Valdivia, en la región chilena de Los Ríos, con dos medallas de bronce que consiguieron los seleccionados de básquet y fútbol femeninos. Con estos resultados, representación provincial obtuvo el quinto puesto en la clasificación general de la competencia.



Las mujeres fueron grandes protagonistas en el certamen argentino-chileno, ya que de las cuatro preseas de oro, dos fueron obtenidas por las damas con Marianella Salomón en ciclismo y el equipo femenino de judo. Y en los deportes colectivos, las únicas preseas de las cuatro chances de medalla fueron logradas por las damas.



Neuquén logró posicionarse en el séptimo puesto en el medallero con 21 medallas: cuatro de oro, 9 de plata y 8 de bronce. Tenía que disputar cuatro finales por la medalla de bronce, consiguiendo las dos mencionadas. En tanto, no pudieron hacer podio los seleccionados de fútbol y el voleibol masculino.

Tampoco el voleibol masculino pudo con el local Los Ríos, que en el Gimnasio Gil de Castro derrotó 3 a 1 a los neuquinos con parciales 25-19, 19-25, 25-22 y 25-19. De esta manera, el equipo de Emilio Gimeno no pudo mantenerse en el podio, ya que el año pasado había logrado la presea de plata.

Los chicos de Neuquén finalizaron el cuarto lugar en voley masculino

En la Pista Municipal de Valdivia, Neuquén terminó en el puesto 13 en la posta pedestre de diez kilómetros con Samiel Aguirre, mientras que Bruno Sarmiento terminó en el puesto 16°. En básquet masculino, Neuquén venció a Araucanía, 73 a 71 y se ubicó en el quinto puesto.

Las posiciones finales

El campeón de los Juegos fue la Región de Los Lagos con 212 puntos, desplazando a Río Negro, que venía de ganar seis Juegos de la Araucanía consecutivos. El podio lo completaron el local, Los Ríos, con 189 puntos, y Río Negro, que sumó 186. En cuarto lugar se ubicó Chubut, con 180 y quinto fue Neuquén, con 165, avanzando un puesto con respecto a la última edición en La Pampa. Precisamente, los pampeanos quedaron en esta edición en la sexta posición con 162 puntos. Luego se escalonaron Los Ríos, 152; Araucanía, 107; Santa Cruz, 98; Ñuble, 83; Tierra del Fuego, 74; Magallanes, 72 y Aysén, 32.



Por primera vez en las últimas ocho ediciones analizadas, dos delegaciones chilenas ocuparon simultáneamente el podio general, con Los Lagos en primer lugar y Biobío en segundo.



Si bien en esta edición Neuquén finalizó en el quinto puesto general, obtuvo 165 puntos, superando los registros de 2023 (163), 2024 (147) y 2025 (141), alcanzando su mejor rendimiento deportivo de los últimos cuatro años. En esta edición se sumó al programa de competencias el tenis de mesa pero no sumó puntos en la clasificación general porque fue deporte invitado.

Posiciones por disciplinas

Atletismo femenino: Neuquén: 10°. Campeón: Los Lagos



Atletismo masculino. Neuquén: 11° Campeón: Los Lagos:



Básquetbol femenino: Neuquén: 3°. Campeón: Biobo.



Básquet masculino: Neuquén: 5°. Campeón: Los Lagos.



Ciclismo femenino: Neuquén: 6°. Campeón: Los Lagos.



Ciclismo masculino: Neuquén: 6°. Campeón: Los Lagos:



Fútbol femenino: Neuquén: 3°. Campeón: Río Negro:



Fútbol masculino: Neuquén: 4°. Campeón: Chubut.



Judo femenino: Neuquén: 2°. Campeón: Chubut.



Judo masculino: Neuquén: 3°. Campeón: Magallanes.



Natación femenina: Neuquén: 4°. Campeón: Los Lagos.



Natación masculina: Neuquén: 5°. Campeón: Río Negro.



Vóleibol femenino: Neuquén: 9°. Campeón: Biobio.



Vóleibol masculino: Neuquén: 4°. Campeón: Biobio.

El seleccionado de fútbol femenino fue tercero y logró bronce

Todas las medallas de Neuquén

Oro

Marianella Salomón, ruta en pelotón 40 kilómetros en ciclismo

El equipo femenino de judo (con Priscila Alegre, Araceli Cardozo, Uma Pérez, Yasmín Riquelme y Morena Sepúlveda);

Enzo Suárez, en judo, categoría 66 kilos

Francisco García, en 200 metros pecho en natación

Plata

Malén Mesas, lanzamiento de la jabalina

Marianella Salomón, contrarreloj individual 8 kilómetros

Araceli Cardozo, judo en 63 kilos

Uma Pérez, judo en 70 kilos

Thiago Espinoza, judo en 60 kilos

Violeta Di Renzo, 50 y 100 metros espalda y 50 metros mariposa

Francisco García, en 100 metros pecho

Bronce

Marianella Salomón, circuito callejero 30 kilómetros

Morena Sepúlveda, en judo en 52 kilos

Thiago Lucero, en judo en 81 kilos

Violeta Di Renzo, en 400 metros combinados y 200 metros espalda en natación

Melina García, 50 metros mariposa en natación

Seleccionado de básquet femenino

Seleccionado de fútbol femenino.