La delegación de la provincia de Neuquén cerró su participación en la edición 33° de los Juegos Binacioales de la Araucanía, que se clausuraron este viernes por la noche en Valdivia, en la región chilena de Los Ríos, con dos medallas de bronce que consiguieron los seleccionados de básquet y fútbol femeninos. Con estos resultados, representación provincial obtuvo el quinto puesto en la clasificación general de la competencia.
Las mujeres fueron grandes protagonistas en el certamen argentino-chileno, ya que de las cuatro preseas de oro, dos fueron obtenidas por las damas con Marianella Salomón en ciclismo y el equipo femenino de judo. Y en los deportes colectivos, las únicas preseas de las cuatro chances de medalla fueron logradas por las damas.
Neuquén logró posicionarse en el séptimo puesto en el medallero con 21 medallas: cuatro de oro, 9 de plata y 8 de bronce. Tenía que disputar cuatro finales por la medalla de bronce, consiguiendo las dos mencionadas. En tanto, no pudieron hacer podio los seleccionados de fútbol y el voleibol masculino.
El primero de los cruces se dio en el Gimnasio Municipal Las Ánimas, donde el seleccionado que dirigió Dante Centeno repitió el logro del año pasado en La Pampa, quedándose con la medalla de bronce frente a Río Negro, al que derrotó 45 a 42 tras estar abajo 20 a -8 en el primer tiempo.
Luego, en forma simultánea, jugaron las dos ramas del fútbol. En el Gimnasio Municipal 2, el seleccionado femenino se impuso por penales a Los Lagos luego de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario. Los tantos del Verde fueron convertidos por Jazmín Pérez y Emma Condorelli.
En la definición desde el punto del penal, Neuquén se impuso 5 a 4 con tantos de Jazmín Pérez, Juana Quinteros, Julieta Durán, Olivia Puchetta Machado y Renata Di Martino. A metros de allí, en el Estadio Félix Gallardo, Neuquén perdió el clásico 1 a 0 con Río Negro y no pudo acceder al podio.
Tampoco el voleibol masculino pudo con el local Los Ríos, que en el Gimnasio Gil de Castro derrotó 3 a 1 a los neuquinos con parciales 25-19, 19-25, 25-22 y 25-19. De esta manera, el equipo de Emilio Gimeno no pudo mantenerse en el podio, ya que el año pasado había logrado la presea de plata.
En la Pista Municipal de Valdivia, Neuquén terminó en el puesto 13 en la posta pedestre de diez kilómetros con Samiel Aguirre, mientras que Bruno Sarmiento terminó en el puesto 16°. En básquet masculino, Neuquén venció a Araucanía, 73 a 71 y se ubicó en el quinto puesto.
Las posiciones finales
El campeón de los Juegos fue la Región de Los Lagos con 212 puntos, desplazando a Río Negro, que venía de ganar seis Juegos de la Araucanía consecutivos. El podio lo completaron el local, Los Ríos, con 189 puntos, y Río Negro, que sumó 186. En cuarto lugar se ubicó Chubut, con 180 y quinto fue Neuquén, con 165, avanzando un puesto con respecto a la última edición en La Pampa. Precisamente, los pampeanos quedaron en esta edición en la sexta posición con 162 puntos. Luego se escalonaron Los Ríos, 152; Araucanía, 107; Santa Cruz, 98; Ñuble, 83; Tierra del Fuego, 74; Magallanes, 72 y Aysén, 32.
Por primera vez en las últimas ocho ediciones analizadas, dos delegaciones chilenas ocuparon simultáneamente el podio general, con Los Lagos en primer lugar y Biobío en segundo.
Si bien en esta edición Neuquén finalizó en el quinto puesto general, obtuvo 165 puntos, superando los registros de 2023 (163), 2024 (147) y 2025 (141), alcanzando su mejor rendimiento deportivo de los últimos cuatro años. En esta edición se sumó al programa de competencias el tenis de mesa pero no sumó puntos en la clasificación general porque fue deporte invitado.
Posiciones por disciplinas
Atletismo femenino: Neuquén: 10°. Campeón: Los Lagos
Atletismo masculino. Neuquén: 11° Campeón: Los Lagos:
Básquetbol femenino: Neuquén: 3°. Campeón: Biobo.
Básquet masculino: Neuquén: 5°. Campeón: Los Lagos.
Ciclismo femenino: Neuquén: 6°. Campeón: Los Lagos.
Ciclismo masculino: Neuquén: 6°. Campeón: Los Lagos:
Fútbol femenino: Neuquén: 3°. Campeón: Río Negro:
Fútbol masculino: Neuquén: 4°. Campeón: Chubut.
Judo femenino: Neuquén: 2°. Campeón: Chubut.
Judo masculino: Neuquén: 3°. Campeón: Magallanes.
Natación femenina: Neuquén: 4°. Campeón: Los Lagos.
Natación masculina: Neuquén: 5°. Campeón: Río Negro.
Vóleibol femenino: Neuquén: 9°. Campeón: Biobio.
Vóleibol masculino: Neuquén: 4°. Campeón: Biobio.
Todas las medallas de Neuquén
Oro
Marianella Salomón, ruta en pelotón 40 kilómetros en ciclismo
El equipo femenino de judo (con Priscila Alegre, Araceli Cardozo, Uma Pérez, Yasmín Riquelme y Morena Sepúlveda);
Enzo Suárez, en judo, categoría 66 kilos
Francisco García, en 200 metros pecho en natación
Plata
Malén Mesas, lanzamiento de la jabalina
Marianella Salomón, contrarreloj individual 8 kilómetros
Araceli Cardozo, judo en 63 kilos
Uma Pérez, judo en 70 kilos
Thiago Espinoza, judo en 60 kilos
Violeta Di Renzo, 50 y 100 metros espalda y 50 metros mariposa
Francisco García, en 100 metros pecho
Bronce
Marianella Salomón, circuito callejero 30 kilómetros
Morena Sepúlveda, en judo en 52 kilos
Thiago Lucero, en judo en 81 kilos
Violeta Di Renzo, en 400 metros combinados y 200 metros espalda en natación
Melina García, 50 metros mariposa en natación
Seleccionado de básquet femenino
Seleccionado de fútbol femenino.