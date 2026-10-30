El judo consiguió en el cierre de la disciplina una medalla de oro en la definición por equipo de la rama femenina, aportando la cuarta presea dorada para la delegación neuquina que participa de los 33° Juegos Binacionales de la Araucanía, que concluirán este viernes en Valdivia, en la Región de Los Ríos. Cuando falta una jornada, la provincia suma 19 medallas: 4 de oro, 9 de plata y 6 de bronce.

El judo, que sumó medallas en tres de las cuatro jornadas de competencia, completó su gran labor con la medalla de oro en la lucha por equipos. En el gimnasio Newen Pulli de la ciudad de Panguipulli, volvió al podio luego de que el miércoles no logró darle continuidad a buena cosecha de medallas en las dos primeras jornadas.

En la lucha por equipos, el seleccionado femenino se quedó con la presea de oro con Priscila Alegre, Araceli Cardozo, Uma Pérez, Yasmín Riquelme y Morena Sepúlveda al vencer en la final a Los Lagos.

Además, en ciclismo, la otra disciplina que disputó la última jornada, Marianella Salomón consiguió la medalla de bronce en la prueba de circuito callejero de Río Bueno detrás de las chilenas Victoria Ramírez Farfal, de Los Ríos, y Ana Fierro Mora, de Ñuble.

Mientras que en la Pista Municipal de Valdivia, Malen Mesas en el lanzamiento de la jabalina consiguió la medalla de plata, la primera de la delegación neuquina en atletismo. Hoy el cierre será con la prueba pedestre.

Y en natación, en el centro acuático Piscina Acqua, Violeta Di Renzo logró la presea de plata en 50 metros espalda. En la clasificación general de la disciplina, Neuquén quedó en la cuarta posición de damas y quinto en varones.

Neuquén va por el podio en deportes por equipo

Hoy será el último día de competencia donde Neuquén buscará podio en cuatro deportes por equipo: Fútbol en ambas ramas, básquet femenino y Vólkey Masculino. En el primer cruce por llegar a la final, el seleccionado femenino de básquetbol perdió en el Gimnasio Las Ánimas por 59 a 50. En el otro cruce, Bibio se impuso a Río Negro 84 a 71 y, en consecuencia, las neuquinas pelearán con sus comprovincianas la presea de bronce.

El fútbol también perdió en sus dos ramas en el Estadio Félix Gallardo. El seleccionado femenino cayó ante Río Negro que se impuso por 1 a 0 pese a dominar gran parte del juego. Hoy buscará el bronce ante Los Lagos, desde las 12 en el Estadio Municipal 2. Río Negro y La Pampa (14) animarán la final.

Luego, el seleccionado de varones tampoco pudo con Biobío, que lo derrotó por 2 a 0, pero tendrán la revancha este viernes ante Río Negro, que cayó ante Chubut 2 a 1. El encuentro se jugará en el Estadio Félix Gallardo desde las 12. Por el oro irán Chubut y Biobío.

Tampoco pudo acceder a la pelea por el oro el seleccionado masculino de vóleibol, que perdió en set corridos con Biobio, que se impuso 32-30, 25-17 y 25-17 en el gimnasio Gil de Castro. Este viernes a las 13 buscará el bronce ante Río Negro. La definición será entre Chubut y Biobio.

Por su parte, el básquet masculino le ganó 102 a 88 a Chubut en el Gimnasio Coliseo y peleará por el quinto puesto ante Araucanía este viernes desde las 10 en el mismo escenario. En tanto, el voleibol femenino derrotó 3-0 a Tierra del Fuego (25-17, 25-9 y 25-17) y luego 3-2 a Los Lagos (25-17, 25-14, 20-25, 15-25 y 15-10) para quedar ubicado en el noveno puesto.