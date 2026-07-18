Los pre-seleccionados de ciclismo y tenis de mesa de la provincia de Neuquén continúan su preparación para participar de los 33°Juegos Binacionales de la Araucanía que se realizarán en la Región de los Ríos, Chile, desde el 25 al 31 de octubre. Se llevaron adelante nuevas concentraciones en ambas disciplinas que son parte de las ocho que integran el programa de competencias que involucra también al atletismo, judo, natación, fútbol, básquet y vóleibol.

Estas instancias de preparación forman parte del trabajo de detección, seguimiento y evaluación de jóvenes deportistas de toda la provincia con vistas a esta competencia binacional reservada a deportistas juveniles hasta 19 años de la Patagonia y sus pares de las regiones chilenas.

En la pista de ciclismo de Ciudad Deportiva se realizó la segunda concentración de ciclismo convencional, destinada a jóvenes de entre 15 y 18 años. La jornada tuvo como foco pruebas de fondo de alta exigencia. Los varones completaron un recorrido de 100 kilómetros, mientras que las mujeres recorrieron 70 kilómetros. El proceso avanza hacia la conformación del seleccionado definitivo, integrado por cinco varones y cinco mujeres. En paralelo, Mariano Moreno fue sede de la segunda concentración de tenis de mesa, con entrenamientos intensivos abiertos para adolescentes de hasta 17 años.

Neuquén se prepara para los 33° Juegos de la Araucanía en Chile

La convocatoria reunió a participantes de distintas localidades de la provincia, quienes continúan siendo evaluados por el cuerpo técnico con vistas a integrar el equipo neuquino, que estará conformado por dos mujeres y dos varones.

Estos encuentros forman parte de un proceso de trabajo que la secretaría de Deportes impulsa junto a las federaciones provinciales, fortaleciendo el desarrollo de los deportistas desde etapas formativas y garantizando instancias de evaluación, entrenamiento y preparación de cara a una de las competencias juveniles más importantes de la Patagonia.

Cada año, desde 1992, -con la excepción del período de la pandemia por COVID-19-, los Juegos Binacionales de la Araucanía reúnen a más de 2500 deportistas de las provincias patagónicas argentinas y de las regiones del sur de Chile, promoviendo la integración, el intercambio deportivo y el desarrollo de jóvenes talentos.

En esta edición, por primera vez será parte del programa oficial como modalidad invitada la disciplina tenis de mesa, aunque no sumará puntos para la clasificación oficial de la competencia.