Los Juegos Binacionales de la Para Araucanía son de interés provincial

En la VIII edición de los Juegos Binacionales de la Para Araucanía, Neuquén participará en las disciplinas de atletismo y natación, en las ramas femenina y masculina, destinada a deportistas de 16 años de edad en adelante, integrándose al evento junto a un total de 13 delegaciones representativas de sus respectivas provincias y regiones.

El gobernador Rolando Figueroa firmó esta semana el decreto N° 1321/26, a través del cual se declaró de interés provincial la competencia. La norma aprobó además un aporte no reintegrable para garantizar la participación en la competencia, tanto lo necesario para los cuerpos técnicos como para los recursos humanos que intervienen durante todo el proceso de conformación y selección de deportistas: entrenadores, ayudantes y árbitros, con el objeto de atender las necesidades derivadas de su participación en los juegos mencionados.

Los Juegos Binacionales de la Para Araucanía nacieron como resultado de un análisis realizado por seis provincias argentinas y siete regiones de la República de Chile, con la necesidad de promocionar el deporte, priorizando las especialidades que se vienen realizando en los Juegos Binacionales de la Araucanía, dándole participación a jóvenes y adultos con discapacidad.

Tiene como finalidad contribuir al desarrollo del deporte adaptado en la Provincia, posibilitando al deporte asociativo organizado proyectarse en los niveles nacionales e internacionales, constituyendo otro espacio de participación que genera el Estado, para permitir un mayor y mejor crecimiento de los deportistas con discapacidad.