Se disputaron en Temuco, Chile; la primera edición de los Juegos Binacionales Universitarios, competencia que reunió a 8 establecimientos educativos, cuatro de Chile y cuatro de Argentina. La UNCo se destacó logrando el primer lugar del medallero y títulos en Básquet, y Vóley.

La competencia se desarrolló desde el 24 hasta el 26 del corriente mes, dijeron presente por el lado argentino, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad de Flores. Dijeron presente por Chile: Universidad Autónoma de Chile, la Universidad de La Frontera, la Universidad Católica de Temuco y la Universidad Santo Tomás, todas con presencia en la región de La Araucanía.

La delegación completa de la UNCo, que lideró el medallero

Se compitió en cuatro disciplinas, en ambas ramas: Vóley, Básquet, Futsal y Natación, donde la delegación de la UNCo consiguió tres primeros puestos: Básquet femenino, y masculino, más el vóley masculino. A estos resultados se sumó el subcampeonato de Fútbol de Salón femenino (Futsal) y el tercer lugar en natación.

La institución neuquina compartió el primer lugar del medallero con la Universidad de La Frontera. Tercer puesto para la UFLO (1-1-2).

El vóley masculino de la UNCo, campeón de los Juegos Binacionales Universitarios

Los primeros Juegos Universitarios Binacionales Patagonia Unida nacen como una iniciativa de integración deportiva, cultural y formativa entre universidades de Chile y Argentina, fortaleciendo el vínculo entre la Patagonia y la Araucanía a través del deporte universitario. más allá de la competencia, representan una apuesta por el desarrollo humano, la colaboración institucional y la construcción de una identidad compartida.

Entre sus objetivos se encuentran desarrollar una instancia deportiva binacional que fortalezca la integración universitaria entre Chile y Argentina; fomentar la participación deportiva universitaria; promover el intercambio cultural y académico; generar redes institucionales sostenibles; posicionar el deporte como eje de desarrollo regional y potenciar la identidad Patagonia Unida.