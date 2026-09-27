Se juega la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Neuquén. Por la zona 1, todas las miradas se las lleva Zapala donde se disputará el clásico de la ciudad entre Unión recibiendo a Don Bosco.

Desde las 16hs, el centro de la provincia tendrá a uno de los partidos más destacados de la competencia. Sin verse en Copa Provincial, y sin cruzarse en el Oficial, ahora llega el primer duelo en la Copa Neuquén, siendo la ida en casa del canario.

“Lo vivimos de una forma especial, es una semana linda para todos y nos preparamos de la mejor manera para dejar los tres puntos de local” Dijo Francisco Cechich, referente de Unión, agregando además que “El clásico es un partido aparte, venimos de ganar de visitante y ahora jugamos con nuestra gente. la obligación es nuestra porque estamos de local” Por otro lado, el canario no le esquiva al favoritismo en la competencias, “Como grupo tomamos este torneo paso a paso, con el plantel que hay estamos para llegar lejos y pelear en lo más alto”.

En frente estará el renovado Don Bosco, que logró mantener su lugar en el Oficial A para el 2027. Ahora encaran el clásico “con muchas ganas , venimos haciendo una pretemporada con los profes que nos sumó muchísimo en lo físico y táctico, queremos que ya sea el fin de semana y poder quedarnos con los tres puntos” dijo el capitán del barrio, Danilo Lezana. “El clásico es aparte, son partidos que se juegan con el corazón, más nosotros que venimos de inferiores y sentimos la camiseta de otra manera. Vamos a tratar de dejar todo en la cancha para darle una alegría a nuestra gente. Nos propusimos pelear el campeonato y lograr algo importante para el club” culminó

La fecha tendrá actividad en su grueso el domingo, luego tendrá partidos entre semana con los equipos que disputan en Regional.