Neuquén volvió al podio en los 19°Juegos Epade que se clausuraron este viernes con el básquetbol femenino como único campeón en los deportes colectivos, ganando la única de las tres finales que disputó la delegación provincial, ya que perdieron el handball masculino y el fútbol femenino, obteniendo la medalla de plata.

En las otras definiciones por medallas lograron el objetivo el básquet y el fútbol masculino que obtuvieron el bronce. Meta que también tenía, pero no pudo cumplir, el vóleibol femenino que perdió con Chubut.

Neuquén, en el podio

Estos resultados, más algunas medallas que se lograron en atletismo y ciclismo en la última jornada de competencia, posicionaron a la provincia en el tercer lugar de la clasificación general detrás de Río Negro y Chubut, recuperando la posición que había logrado en 2023 en La Pampa. En Viedma, donde el fútbol y el básquetbol en ambas ramas peleaban por conseguir una medalla, todos terminaron con premio.

Pero fue el básquet femenino dirigido por Alejandro Sosa el que se quedó con el logro mayor, la medalla de oro, tras vencer en el Polideportivo Cayetano Arias a Río Negro por 51 a 27 (29-12 en la primera parte). El equipo campeón lo integraron Isabella Acuña; Paula Austin; Guadalupe Candia; Juana Chávez Claris; Camila Doria; Catalina Hernando; Camila Lacava; Alma Navarro; Lola Paglialunga; Irina Sarmiento; Charo Sepúlveda y Emma Soto.

En el mismo escenario, el seleccionado masculino se quedó con la presea de bronce al vencer a Santa Cruz 67 a 63.

El seleccionado masculino se quedó con la medalla de bronce al vencer a Santa Cruz 67 a 63.

Por su parte, en fútbol, el seleccionado femenino no pudo tomarse la esperada revancha y en la cancha de Sol de Mayo en Viedma cayó ante Río Negro, que se impuso 1 a 0 y se quedó con el oro. Al igual que el año pasado las neuquinas se quedaron con la medalla de plata.

En el mismo escenario, el fútbol masculino sí pudo ganar su compromiso ante La Pampa por 3 a 1 para quedarse con la medalla de bronce.

En Viedma, el fútbol masculino ganó su compromiso ante La Pampa por 3 a 1 para quedarse con la medalla de bronce.

En Neuquén capital, el seleccionado de handball masculino estuvo muy cerca de quedarse con el oro, pero faltando un segundo Chubut, su rival en la definición, igualó en 25 al cierre del tiempo reglamentario y llevó las acciones al alargue. En la prórroga ante un estadio Ruca Che con un clima de fiesta en las tribunas, no pudo cantar victoria porque también sobre el cierre los chubutenses pusieron dos tantos de distancia y se quedaron con la presea dorada ganando 32-30.

En La Pampa, el ciclismo volvió a brillar con la medalla de oro de las damas en la prueba de relevos por equipos que se realizó en el autódromo de Toay con el trío, que integraron Marianella Salomón, Agustina Pincheira y Guadalupe Zuñiga, que doblegó a los equipos de Chubut y Río Negro.

En voley femenino, Neuquén finalizó en cuarto lugar, perdió con el local La Pampa, que le ganó en el Polideportivo Butaló de Santa Rosa por 25-8, 25-19 y 25-18

Con este resultado, las damas se quedaron con la Copa por equipos. El plantel masculino, luego de un arranque en punta con Nohuel Aguilera, no pudo sostener la ventaja con los restantes pedalistas (Shamir Seguel y Juan Curilén), y quedó cuarto detrás de Río Negro, La Pampa y Chubut.

En Santa Rosa, donde el vóleibol femenino disputaba la chance de subir al podio, perdió con el local La Pampa, que le ganó en el Polideportivo Butaló 25-8, 25-19 y 25-18 y se quedó con el bronce. El campeón fue Rio Negro que superó 3-2 a Chubut. En vóley masculino el campeón fue también Rio Negro que superó a La Pampa 3-1.

Por su parte, el atletismo cerró la actividad en la pista atlética de Ciudad Deportiva, logrando la delegación provincial una medalla de oro y plata en salto triple con Nina Bello y Luisana Albín, respectivamente.

También se alzaron con la presea plateada Lorenzo Montiel en salto triple y las postas combinadas, tanto de mujeres (Dulce Muñoz, María Maglietta, Camila Torres y Nina Bello), como de varones (Santiago Ayala, Lorenzo Montiel, Elías Sgro y Gael Pavón).

En handball femenino el campeón fue Chubut (venció 23-17 a Río Negro) y en básquet masculino Río Negro (derrotó a La Pampa 56-49).

El handball masculino se jugó en Neuquén capital

En el certamen, Neuquén logró 55 medallas (19 de oro, 20 de plata y 16 de bronce) detrás de La Pampa con 72 (30,17 y 25) y por delante de Río Negro que obtuvo 64 (18, 30 y 16).

Posiciones de Neuquén por disciplinas

Atletismo femenino: 4°.

Atletismo masculino: 5°.

Básquet femenino: 1°.

Básquetbol masculino: 3°.

Ciclismo MTB femenino: 1°.

Ciclismo MTB masculino: 4°.

Fútbol femenino: 2°.

Fútbol masculino: 3°.

Handball femenino: 6°.

Handball masculino: 2°.

Judo femenino: 2°.

Judo masculino: 1°.

Vóleibol femenino: 4°.

Vóleibol masculino: 6°.

En natación, que compitió el mes pasado en Neuquén abriendo el programa de los Epade, el seleccionado neuquino fue segundo en damas y tercero en varones.

Posiciones generales

1-Río Negro,103

2-Chubut, 89

3-Neuquén, 83

4-La Pampa, 74

5-Tierra del Fuego, 44

6- Santa Cruz, 24.