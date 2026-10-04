Una desgracia con suerte fue el siniestro vivido en la mañana del domingo en La Visera, cancha del Club Cipolletti, donde el primer equipo eliminó a Sol de América de Formosa con goleada en la pelea por el primer ascenso desde el Torneo Federal A, pero sufrió el desprendimiento de un escalón de la popular provocando la caída al vacío de cuatro hinchas.

Instantes previos al pitazo inicial del árbitro Marcos Liuzzi, el arquero visitante Matías Astrada Cantín escuchó los gritos de desesperación a sus espaldas y rápidamente informó lo sucedido.

Cuatro personas habían caído al vacío (10 metros aproximadamente) después que el escalón de la última hilera en el sector Norte cediera.

Fueron instantes de zozobra y de corridas médicas debajo de la popular que da espaldas al pasaje Kleppe, con el traslado en ambulancia de los heridos.

Fuera de peligro

Horas más tarde, la dirigencia del Club Cipolletti informó oficialmente que las cuatro personas estaban fuera de peligro, evolucionando de manera favorable y en compañía de sus familiares.

El comunicado oficial del Club Cipolletti que se emitió a las horas de finalizado el encuentro entre el Albinegro y Sol de América.

La situación provocará que desde el lunes se lleven adelante tares de inspección y mantenimiento en todas las tribunas, pensando en el partido que viene.

La revancha entre Cipolletti y Sol de América de Formosa provocó la mayor concurrencia de la temporada a La Visera y ese número se verá incrementado en el próximo compromiso del equipo conducido por Fabián Henríquez.