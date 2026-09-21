Los Juegos Suramericanos 2026 entran en una nueva semana de actividad, con una agenda que combina disciplinas individuales, deportes de conjunto y varias definiciones. Este lunes habrá competencias en Rosario, Rafaela y Paraná, desde la mañana hasta la noche.

Uno de los focos del día está en los equipos: Argentina enfrenta a Bolivia en vóley indoor masculino y a Venezuela en sóftbol, además de jugar ante Venezuela en fútbol masculino. La Albiceleste también compite en polo acuático frente a Brasil y define el oro en rugby 7 ante Chile.

Qué se puede ver en Rosario

La jornada arrancó a las 9 con bádminton, frontball, raquetbol y squash, y a las 10 se suma la lucha grecorromana. En fútbol masculino, Paraguay se mide con Uruguay desde las 10, mientras que Argentina y Venezuela juegan desde las 15, ambos en Newell's. El rugby 7 define sus medallas desde las 18:52 en el Óvalo Hipódromo, y el polo acuático cierra el día con Argentina-Brasil a las 19:30. También hay actividad en gimnasia rítmica y trampolín, tenis y tenis de mesa durante toda la jornada.

Juegos Suramericanos 2026: la agenda de este lunes 21 de septiembre

Qué se puede ver en Rafaela

El ciclismo en pista concentra la actividad en el Velódromo local: velocidad masculina y ómnium femenino desde las 11:05, con semifinales desde las 18:05 y las finales de velocidad masculina a partir de las 19:15.

Qué se puede ver en Paraná

El sóftbol masculino tiene tres partidos en el Estadio Internacional: Perú-Venezuela a las 14, Bolivia-Argentina a las 16:30 y Argentina-Venezuela a las 19.

Antes de asistir a cualquier sede, conviene chequear la agenda actualizada en el sitio oficial del evento, ya que los horarios pueden sufrir modificaciones de último momento.