Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 entran en su segunda semana de competencia. La gran cita continental, que se desarrolla en Rosario, tendrá a la neuquina Abril Garzón nuevamente en pista este domingo, dándole continuidad a la participación de los competidores provinciales.

Un vecino, en lo más alto del medallero

Brasil lidera el medallero con 160 , 63 de oro, 56 de plata, y 41 de bronce. Segundo lugar para Argentina que acumula 38 de oro, 37 de plata y 60 de bronce. Colombia se posiciona en la tercera colocación con 34-34-28.

El domingo, Abril Garzón saldrá nuevamente a escena, la oriunda de Huinganco competirá desde las 11hs en la competencia de ciclismo de persecución por equipo, en el flamante velódromo de Rosario.

De lo que va de competencia, la provincia ya le dio dos medallas a la delegación Argentina: Bejamin Gader Baca Cau se colgó la dorada en los 5 mil por puntos de Patín Carrera, mientras que Manuel Turone fue bronce en ciclismo BMX freestyle. También dijo presente Lucía Monje, que consiguió dos 8vos puestos en las carreras de fondo de Patín.

Benja Gader, medalla de oro para el Patín Carrera neuquino

La representación provincial sigue, Pilar Etchechoury, jugadora de la Selección Argentina de squash, se presentará desde la ronda de 64 dese las 9am en individuales del lunes 2, disputando las finales están pautadas para el miércoles 23.

Esteban Silva y Wanda Arca, tendrá actividad tanto individual como equipo en tiro con arco, desde el martes 22 hasta el viernes 25 de septiembre en el Hipódromo Óvalo.

El Slalom se disputará en Lago Sur, ahí dirá presente Matías Contreras quien competirá el miércoles 23 hasta el viernes 25, en diferentes pruebas. Mismo día para el taekwondista José Luis Acuña.

La última en salir en escena es Giuliana Baigorria, quien se presentará el viernes 25, en la prueba de Lanzamiento de martillo que se desarrollará desde las 9:05 en Atletismo CARD.