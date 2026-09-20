La disputa por el oro terminó con Santiago Cardozo recibiendo asistencia médica sobre el ring. El boxeador uruguayo sufrió un nocaut durante la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y debió ser trasladado de urgencia a un sanatorio, en una escena que desplazó de inmediato la atención del resultado hacia su estado de salud.

La primera información sobre las consecuencias del episodio llegó a través del Comité Olímpico Uruguayo. El organismo comunicó que el deportista había padecido un traumatismo de cráneo y una breve pérdida de conocimiento. Los controles realizados después del traslado permitieron conocer su situación, aunque se dispuso que continuara bajo supervisión profesional durante las horas posteriores al combate.

"Se realizaron estudios de imagen que arrojaron resultados normales. Quedará en observación unas horas", precisó el comité. Santiago Cardozo fue atendido en el Sanatorio Nosti de Rafaela, donde permaneció por prevención. Ese reporte llevó tranquilidad después de las imágenes de su caída, sin que ello implicara que pudiera abandonar inmediatamente el establecimiento médico.

El desenlace de la pelea se produjo en el segundo asalto. Yuri Falcão Reis había empezado a imponer condiciones y conectó una sucesión de golpes sobre el representante uruguayo. Ante esa situación, el árbitro intervino y detuvo la final. Cardozo quedó tendido sobre la lona, por lo que el equipo sanitario ingresó para asistirlo.

La atención comenzó allí mismo y siguió con su retiro en camilla. Luego se concretó el traslado para realizar los controles correspondientes, mientras la preocupación se concentraba en las consecuencias del impacto. La interrupción dejó definida la categoría de hasta 65 kilos de los Juegos Suramericanos: el brasileño se quedó con el oro y el uruguayo obtuvo la plata.

Para llegar a esa instancia, Santiago Cardozo había vencido en semifinales a Fabian Williams, representante de Curazao. Aquel cruce se resolvió mediante un fallo dividido y le garantizó un lugar en el podio. La final era, entonces, la oportunidad de mejorar una medalla que ya tenía asegurada, después de superar una pelea cuya decisión quedó en manos de los jueces.

La presea plateada cerró su participación deportiva, pero las novedades más esperadas pasaron a ser las de su evolución. Tras los resultados normales de los estudios, el paso indicado por el comité fue mantener la observación preventiva. El regreso del uruguayo después de los Juegos Suramericanos quedó así precedido por un seguimiento médico, luego de una final que terminó mucho antes de lo que buscaba.