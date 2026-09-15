Manuel Turone, primer neuquino con medalla en BMX Freestyle

Manuel Turone se convirtió este martes en el primer neuquino en conseguir una medalla, wn el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. al conseguir el tercer lugar en la modalidad BMX Freestyle que se disputó en el park de Rafaela.

"Manu" obtuvo la presea de bronce tras sumar 91,33 puntos, teniendo una actuación sobresaliente, sorpresivamente se impuso en la prueba el colombiano Luis Rincón, que dio el gran batacazo al conseguir 96,00 puntos, segundo fue el brasileño Gustavo Batista con 94,67 unidades, el gran candidato a ganar la competencia actual número siete del ranking mundial.

A días del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se anunció que por lesión, que no iba a estar presente el campeón olímpico José "Maligno" Torres. El máximo exponente nacional del ciclismo BMX Freestyle (5º del ranking mundial) fue el gran ausente del torneo. Por ese motivo, en el park que se construyó en la ciudad de la comarca lechera santafesina, la sede del ciclismo de los Juegos, estuvo el joven neuquino de 18 años Manuel Turone (63° en el ranking mundial) y medalla de plata en los últimos Juegos Paramericanos Junior, que reemplazó al cordobés, en el seleccionado argentina en el único cupo que tenía la discuplina.