El duro mundo del ascenso en el Torneo Federal A 2026 pone a prueba a Cipolletti no sólo en la faz deportiva que lo tendrá visitando a Sol de América de Formosa el domingo a las 19 por el arranque de los playoffs del primer ascenso a la Primera Nacional con arrbitraje del salteño Gustavo Benítez.

La dirigencia cerró en tiempo récord una impresionante logística para viajar desde Río Negro al lejano destino que el fixture la ha puesto por delante a la formación dirigida por Fabián Henríquez.

Cipolletti viaja a Formosa, de a grupos

El viernes a las 6 am partirá desde el aeropuerto de Neuquén Capital el primero de los tres grupos que desembarcará en Aeroparque para esperar el trasbordo que los llevará hasta la ciudad sede del primer partido de la llave. Los otros lo harán recién el sábado y con escala en Ezeiza. .

Maximiliano López se pierde el partido de ida en los playoffs por el ascenso debido a una lesión en la pierna izquierda.

La razón por la cual el plantel deberá viajar dividido es muy simple. Recién el domingo se conoció al rival, la semana comenzó con la reserva de los tickets y por la demanda existente no había ningún vuelo que los albergará a todos juntos.

A la vuelta, la modalidad es parecida hasta la Capital Federal, sólo que allí aguardará el micro de la institución que traerá al plantel de regreso a casa para preparar la revancha que está confirmada para el domingo 3 de octubre a las 11 de la mañana en La Visera. El horario matutino de la revancha tiene directa relación con el desfile cívico milotar por el Aniversario de la ciudad que se celebrará ese mismo día por la tarde.

Los costos

En todo concepto: vuelos, alojamiento, comidas y traslados internos, la subcomisión de fútbol está cerrando una logística con un valor estimado de 55 millones de pesos. Esta vez, la iniciativa para recaudar tuvo que ver con la venta anticipada de entradas para la revancha, además de alguna colecta por parte de los privados que dio buenos resultados.

En diálogo con el programa Grito Sagrado de Canal de noticias 24/7, el presidente de la subcomisión de fútbol del Club Cipolletti, Marcelo Bastías, reconoció: “Esta vez nos endeudamos, pero estamos seguros que vamos a contar con una recaudación récord para el segundo partido. Esperamos unas 10 mil personas para la revancha”.

Futbolístico

En el plano estrictamente deportivo, la única baja en la formación de Henríquez será la del mediocampista Maximiliano López. El rendidor extremo de la formación sufrió una molestia en la pierna hábil y apunta para estar en la revancha.

Los otros duelos decisivos de esta instancia lo protagonizarán: San Martín de Formosa ante Atenas de Río Cuarto, Gimnasia de Chivilcoy versus Olimpo de Bahía Blanca y Alvarado ante Defesores de Villa Ramallo.