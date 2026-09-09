El partido entre el Senior de Racing y San Miguel terminó abruptamente después de una agresión contra el juez de línea Pablo Valles. El encuentro se disputaba en la Cancha 5 del predio Tita Mattiussi, en Avellaneda, y estaba igualado 3-3 cuando ocurrió el incidente durante el segundo tiempo.

La situación se desencadenó a los 23 minutos del complemento, luego de una infracción sobre un jugador de Racing que avanzaba por uno de los costados. Valles levantó su bandera para marcar la falta y, segundos después, un futbolista del conjunto visitante se dirigió hacia él y lo atacó con un cabezazo en el rostro.

La tensión ya había aumentado durante el encuentro debido a algunos fallos arbitrales que generaron reclamos del equipo de San Miguel. Entre las decisiones cuestionadas estuvo un penal que permitió a la Academia acercarse en el marcador. Sin embargo, la protesta terminó derivando en una situación que excedió por completo el ámbito deportivo.

El árbitro principal, Pablo Diéguez, decidió suspender inmediatamente el partido y explicó que el asistente necesitó atención médica. “Está bastante golpeado. Ahora lo está asistiendo la médica, vamos a ver si llamamos a la ambulancia. Esperemos que no sea muy grave”, manifestó el juez en diálogo con Web de Racing.

Diéguez también confirmó que Pablo Valles presentaba un sangrado en la nariz y que, en principio, todo indicaba que había recibido un cabezazo. “La agresión existió, lamentablemente”, sostuvo el árbitro, quien remarcó que ningún error o reclamo puede justificar una agresión física dentro de una cancha.

Tras lo ocurrido, el Senior de San Miguel publicó un comunicado para pedir disculpas y repudiar la conducta de su integrante. “Desde nuestro equipo queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido durante el último partido y, especialmente, por la reacción que tuvo uno de nuestros jugadores hacia el juez de línea”, expresaron.

Tremendo momento en el fútbol senior

Desde la institución visitante también aseguraron que el futbolista involucrado reconoció inmediatamente su responsabilidad. “El propio jugador es el primero en reconocer su error, se encuentra profundamente arrepentido por lo sucedido y entiende que este tipo de reacciones no pueden volver a repetirse”, señalaron.

Por su parte, el Senior de Racing manifestó su solidaridad con el árbitro asistente y condenó lo sucedido en su predio. “Desde el Senior de Racing repudiamos lo ocurrido en nuestra casa. Nuestro apoyo y solidaridad al asistente agredido Pablo Valles”, comunicaron. Ahora, el informe de la terna arbitral será elevado al Tribunal de Disciplina, mientras que la Liga Senior del Fútbol Argentino anticipó que analizará el caso y aplicará las sanciones correspondientes.