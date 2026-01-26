En el marco del convenio de cooperación firmado en 2025, entrenadores de las divisiones formativas del Club Deportivo Rincón se encuentran realizando una capacitación y experiencia de intercambio metodológico en Racing Club de Avellaneda.

La delegación inició las actividades el lunes y permanecerá en Buenos Aires hasta el sábado 31 de enero, participando de una agenda intensiva de formación.

Durante las jornadas, los entrenadores observaron entrenamientos de todas las categorías formativas, tanto en gimnasio como en campo, y mantuvieron encuentros con los responsables del área física y técnico–táctica, con el objetivo de conocer en profundidad el modelo de trabajo del club.

Además, está prevista una capacitación sobre metodología y planificación a cargo de Miguel Gomis, Director General de Fútbol Formativo de Racing Club, orientada a adaptar estos procesos a la realidad del Deportivo Rincón.

El convenio entre las instituciones se firmó en noviembre del año pasado, se destacó en su momento que entre los puntos destacados se proyectan acciones de formación deportiva, detección de talentos, capacitación para cuerpos técnicos, intercambio de metodologías, y desarrollo institucional. Ambas dirigencias destacaron la importancia del vínculo y coincidieron en seguir construyendo una relación que fortalezca el crecimiento deportivo y formativo.