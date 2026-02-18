Aldosivi de Mar del Plata consiguió su primer triunfo del año y avanzó de ronda en la Copa Argentina 2026. El Tiburón se impuso por 3 a 0 a San Miguel, en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Defensa y Justicia, y se metió en los 16avos de final del certamen federal. Ahora, espera por River Plate o Ciudad de Bolívar en la próxima instancia. Los goles fueron marcados por Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Lucas Brochero, en contra.

La diferencia de categoría entre ambos equipos no se notó demasiado durante la primera parte. El Tiburón tuvo un poco más el balón, pero las oportunidades de rematar estuvieron equilibradas. Sin embargo, a los 24' Joaquín Novillo dejó de lado esa paridad con un remate de zurda desde dentro del área y abrió el marcador. San Miguel, que venía de debutar con triunfo ante Central Norte en la Primera Nacional, se fue al entretiempo en desventaja, pero con la esperanza intacta por estar en partido.

Apertura del marcador

Sin embargo, a los 12' del complemento todo se vino abajo para el Trueno Verde con el 2 a 0 de Tomás Fernández. Ese gol y los cambios posteriores en ambos equipos marcaron una distancia ahora sí notoria entre los dos.

Como si fuese poco, a falta de siete minutos llegó el gol en contra de Brochero para que Aldosivi pase de ganar a golear y ponga los dos pies en la siguiente instancia, donde espera por el vencedor de River ante Ciudad Bolívar.