A 8 meses de haber dejado de ser el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo volvió al Monumental para ver el partido del club de Núñez ante Racing por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2026.

El actual seleccionador de Ecuador ocupó uno de los palcos en condición de hincha, ya que en ninguna de las plantillas confirmadas había nombres convocables de cara a los compromisos de la Tri.

Aunque el último ciclo del Muñeco fue muy malo en materia de resultados y gestión, el cariño del hincha hacia él sigue inalterable, más allá de su intención por pasar desapercibido.

De ropa informal, fue descubierto por la transmisión televisiva y cuando el estadio notó su presencia lo saludó con el tradicional “Muñeeeco” que durante tanto tiempo lo acompañó.

Si vida laboral tras River

Gallardo fue columnista de una cadena internacional de televisión en el último mundial, ante de asumir el reto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Sin el peso que su presencia en la cancha represente una postulación, el ex jugador se sumó como un hincha más en la previa al Superclásico ante Boca de la próxima semana que se disputará en La Bombonera.

El fin de semana pasado se había vivido una situación similar con la presencia de Enzo Pérez en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, partido que el Millonario le ganó a Belgrano en condición de visitante.