Clausuran el Autódromo Roberto Mouras por fallas graves en La Plata

La jueza Marcela Garmendia ordenó clausurar durante 180 días el Autódromo Roberto Mouras de La Plata por las fallas detectadas en el predio. La medida se tomó tras una investigación que determinó problemas eléctricos, edilicios, ambientales y en el sistema contra incendios.

La causa fue impulsada por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo a partir de una denuncia sobre el estado de las instalaciones. Las inspecciones de la Policía Federal Argentina (PFA) detectaron 13 irregularidades eléctricas, ocho de ellas consideradas de riesgo alto, además de conexiones sin protección, tableros abiertos, cables expuestos y empalmes con aislación deficiente.

Los peritos también encontraron un tablero instalado sobre madera y un grupo electrógeno con una pérdida de combustible sobre el suelo. El sistema de agua contra incendios no funcionaba por una falla en una bomba. Tampoco había un plan de emergencia, capacitación contra incendios ni señalización e iluminación adecuadas para las salidas.

Las fallas del autódromo Roberto Mouras

La inspección ambiental encontró aceites minerales usados y mezclas de hidrocarburos almacenados en tambores abiertos. También detectó neumáticos acumulados sin documentación sobre su tratamiento. En las gradas se registraron filtraciones, corrosión, pérdida de material en escalones, humedad y sectores de las escaleras exteriores afectados por el deterioro.

La Policía de la provincia de Buenos Aires verificó después trabajos en el sistema de agua contra incendios y avances en las escaleras de evacuación, pero las exigencias seguían pendientes. La clausura podrá levantarse antes de los 180 días si se corrigen todas las fallas. Los responsables también deberán presentar documentación sobre residuos y neumáticos.