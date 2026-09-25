Condenan a 26 años a Loïk Le Priol por el asesinato de Aramburu

El Tribunal en lo Penal de París condenó a 26 años de prisión a Loïk Le Priol por el asesinato de Federico Martín Aramburu ocurrido en la madrugada del 19 de marzo de 2022. El exjugador de Los Pumas tenía 42 años y murió tras recibir varios disparos en el bulevar Saint-Germain, luego de un enfrentamiento en un bar.

Romain Bouvier, quien también abrió fuego contra el argentino, recibió una pena de 19 años de cárcel por tentativa de asesinato. La fiscalía había solicitado 27 años para Le Priol y 20 para Bouvier. El tribunal descartó la premeditación y la legítima defensa planteadas durante el proceso.

Por su parte, la expareja de Le Priol, Lyson Rochemir, fue absuelta del cargo de complicidad en intento de asesinato, pero fue declarada culpable por obstrucción a la justicia y recibió una pena de tres años de prisión, con 30 meses de suspensión.

El legado de Aramburu en Los Pumas

Aramburu fue una figura destacada de Los Pumas: disputó 22 partidos internacionales y formó parte del plantel que consiguió el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. En aquel torneo marcó tries ante Georgia y Francia.

El juicio se desarrolló durante tres semanas en París y permitió reconstruir el ataque que terminó con la vida del exrugbier argentino. El caso generó una fuerte repercusión tanto en Argentina como en Francia, donde el back desarrolló buena parte de su carrera profesional.