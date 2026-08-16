En Vitoria, Ciudad del sudeste de Brasil, se disputará el 7° Mundial de Karate JKS, competencia que contará con deportistas neuquinos representando a la provincia y al país entre los mejores del mundo.

Serán 11 karatecas del dojo Komazawa, más entrenadores, los que dirán presente representando a la Argentina, dentro de la competencia que está nucleada en Japan Karate Shotokan (JKS): Venecia Liche; Fabián Cedeño Pérez; Laureano Ravagnan; Gastón Pozo (también preparador físico); Gerardo Aiello; Rodrigo Gael Vescovi; Lucas Orellana; Lautaro Romero; Milagros López; Diego Nadal y María Clara Barra Förster los competidores.

También serán parte el sensei Wálter Martínez, entrenador provincial de Neuquén; el presidente de la JKS Argentina, sensei Ariel Montenegro, y el jefe técnico, sensei Daniel Maehamasaki. "Llegar al mundial es el resultado de años de esfuerzo, constancia y procesos de selección, muchos de los chicos llevan más de seis años de entrenamiento, se han criado en el dojo prácticamente. Formamos una gran familia, creo que eso fue el secreto para llegar donde estamos ahora”, destacó Martínez.

La delegación, que contó con el aporte del gobierno provincial para solventar su participación, competirá en cadetes, juveniles, sub 21, senior y por graduación (cinturón y por peso); y se disputarán distintas pruebas: Kumite individual (pelea), Kumite equipo (de a tres), Kata (pelea imaginaria) individual y Koten kata por equipo de a tres.

Milagros López, una de las integrantes del grupo, expresó que “mis expectativas van mucho más allá de un resultado. Obviamente sería un orgullo enorme conseguir una medalla, pero para mí lo más importante es poder representar a mi dojo, a mi provincia y a mi país de la mejor manera posible”.

El Dojo Komazawa, funciona en Kuro Obi, un centro de medio y alto rendimiento de la ciudad de Neuquén. Cuenta con más de 40 años de trabajo ininterrumpido formando a deportistas en karate estilo Shokotan, uno de los sistemas de defensa personal y arte marcial japonés más practicados del mundo.