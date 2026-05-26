Los New York Knicks volvieron a hacer historia. Con una actuación dominante de principio a fin, el conjunto neoyorquino derrotó 130 a 93 a los Cleveland Cavaliers para completar la barrida en las Finales de la Conferencia Este y asegurar su regreso a las Finales de la NBA después de 27 años.

El equipo dirigido por Mike Brown no dejó espacio para la reacción de Cleveland y terminó cerrando la serie 4 a 0 frente a unos Cavaliers que nunca encontraron respuesta al ritmo ofensivo y defensivo de Nueva York.

Karl-Anthony Towns fue una de las figuras del encuentro al terminar con 19 puntos y 14 rebotes, mientras que OG Anunoby aportó 17 unidades. Desde la banca, Landry Shamet volvió a aparecer como factor importante con 16 puntos, mientras que Mikal Bridges y Jalen Brunson sumaron 15 cada uno.

La diferencia fue tan amplia que los Knicks retiraron a sus titulares cuando todavía restaban más de siete minutos por jugar en el último cuarto. Para entonces, la ventaja ya superaba los 35 puntos y los aficionados neoyorquinos presentes en Cleveland comenzaron a cantar “Knicks in four” mientras celebraban el histórico pase a las Finales.

El ambiente en la arena prácticamente se sintió como un partido de local para Nueva York. Personalidades como Spike Lee, Tracy Morgan y Timothée Chalamet estuvieron presentes apoyando a los Knicks en una noche que quedará marcada en la historia reciente de la franquicia.

Con este triunfo, los Knicks alcanzaron una racha de 11 victorias consecutivas en playoffs, convirtiéndose en apenas el cuarto equipo desde 1976 en lograrlo. Además, Mike Brown consiguió llevar a unas Finales a un equipo en su primera temporada como entrenador, algo que muy pocos técnicos han conseguido en la NBA.

Del lado de Cleveland, Donovan Mitchell fue el único jugador que logró mantener competitivo al equipo durante algunos momentos del partido tras terminar con 31 puntos. Sin embargo, los Cavaliers se desplomaron después del primer cuarto y terminaron siendo barridos en una serie de postemporada por primera vez desde las Finales de 2018 ante Golden State.

Ahora, Nueva York esperará rival entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, serie que actualmente se encuentra empatada 2 a 2. Las Finales de la NBA comenzarán el próximo 3 de junio y los Knicks buscarán conquistar un campeonato que no ganan desde 1973.