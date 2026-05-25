San Antonio Spurs venció a Oklahoma City Thunder, 103 a 82, y empató 2 a 2 la serie por la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Nuevamente, el francés Victor Wembanyama fue la gran figura de la noche con 33 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Stephon Castle y Devin Vassell añadieron 13 puntos cada uno, mientras que De’Aaron Fox colaboró con 12.

Más allá de su rendimiento, el francés cerró el primer tiempo con una conversión desde imitad de cancha.

Triplazo

Los texanos presionaron, con Castle como abanderado de la presión en la primera línea, y Wembanyama en la pintura, limitando a Shai Gilgeous-Alexander y desnudando las ausencias de Jalen Williams y Ajay Mitchell. Un solo equipo en los últimos 10 años terminó con una puntuación menor a la de Oklahoma: los Clippers, anotando 80 frente a Phoenix.

El mejor inicio ofensivo del Thunder vino de Isaiah Hartenstein, quien anotó los primeros ocho puntos del equipo. Pero conforme avanzó el juego, Oklahoma City comenzó a quedarse sin respuestas ante la intensidad defensiva de San Antonio.