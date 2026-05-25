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PEDIDO SOLIDARIO

Piden dadores de sangre en forma urgente para un joven jugador de Petrolero Argentino

Además del club se sumó el gremio ATEN porque su mamá es docente. La donación se podrá hacer desde este martes

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 25 de mayo de 2026 a las 19:32
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Jeremías Gomez atraviesa una difícil situación de salud y por eso se pidió una donación de sangre urgente

El joven jugador de la quinta división de Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Jeremías Gomez atraviesa una difícil situación de salud y por eso su familia solicitó una donación de sangre urgente. Se podrá concurrir en Neuquén capital desde este martes.

Puede ser cualquier tipo o factor, no hay restricciones. Y también donación de plaquetas. Al pedido realizado por el club se sumó el gremio docente ATEN, ya que la mamá de Jeremías es afiliada.

El flayers que se hizo publico en las últimas horas

Las donaciones se podrán hacer de lunes a viernes entre las 7.30 y las 10 en la clínica San Lucas, ubicada en Elordi 2185  de Neuquén capital.

Aquellos interesados en hacerlo deben cumplir algunas pautas establecidas.

Tener entre 18 y 65 años

Presentar DNI o alguna documentación que tenga foto

No es conveniente guardar ayuno total previo a la donación, Se puede ingerir cualquier infusión con azúcar o edulcorante (café, té, mate, etc.)

No ingerir alimentos grasos y/o lácteos dentro de las 3 horas previas a la donación

Haber pasado más de un año de cualquier cirugía, perforación o tatuaje

No estar en periodo de lactancia

Pesar mas de 50 kilogramos

Al momento de presentarse, anunciar que la donación es para Jeremías Gomez. Además familiares y seres queridos pidieron una cadena de oración por su pronta recuperación.

Pedido de sangre y plaquetas para Jeremías Gómez

En las últimas horas la institución hizo publico un comunicado en diferentes redes sociales, solicitando la ayuda urgente, que registra el caso.

 

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