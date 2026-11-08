Kozo Tashima se postula a la presidencia de la FIFA en 2027

El dirigente japonés Kozo Tashima, de 68 años, anunció oficialmente su intención de competir por la presidencia de la FIFA en las elecciones previstas para marzo de 2027, convirtiéndose en el primer candidato japonés en aspirar al máximo cargo del fútbol mundial y en un nuevo rival del actual presidente, Gianni Infantino.

Tashima, expresidente de la Asociación Japonesa de Fútbol y actual presidente honorario de esa institución, aseguró que busca llevar a la FIFA los valores de honestidad, transparencia e integridad que, según afirmó, caracterizan al fútbol japonés. Su candidatura cuenta con el respaldo de la federación de su país.

El dirigente también cuestionó algunas decisiones de la actual administración de Infantino, entre ellas el manejo de determinadas sanciones durante el Mundial de 2026 y la respuesta del organismo ante las restricciones que enfrentó la selección de Irán. Asimismo, expresó su preocupación por la falta de respuestas a sus cuestionamientos dirigidos al actual presidente de la FIFA.

Para formalizar su candidatura, Tashima deberá conseguir el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones nacionales afiliadas a la FIFA antes del 18 de noviembre. La contienda se perfila como un nuevo desafío para Infantino, quien buscará continuar al frente del organismo en una elección que tendrá lugar en marzo de 2027.

Tashima no será el único que buscará disputar la presidencia. El suizo Ramón Vega también anunció su candidatura para competir en las elecciones que se realizarán el 18 de mayo de 2027, durante el Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos.







De esta manera, comienza a tomar forma la disputa por la conducción del fútbol mundial, con Infantino buscando continuar al frente del organismo y dos dirigentes que ya manifestaron su intención de competir por el cargo.