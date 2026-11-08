La pareja chilena conformada por Fernanda Labraña y Antonia Vergara Rivera se adjudicó la final de dobles del W15 Neuquén II, torneo profesional femenino del ITF World Tennis Tour que organizan desde la Federación Neuquina de Tenis con el aval de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

En el cotejo decisivo la dupla trasandina se impuso a dueto que conformaron la argentina Luciana Moyano y la peruana Camila Romero por 6-4, 4-6 [10-7] en las canchas del Club Asociación Española de Neuquén capital.

Este domingo desde las 9.30 se jugará la final de singles. otra vez será protagonista una de las ganadoras del doble, Antonia Vergara Rivera de Chile, tercera preclasificada, 433ª en el ranking mundial de WTA definirá el título ante la argentina Justina González Daniele, segunda preclasificada, ubicada 421ª en el escalafón de la WTA.

La chilena superó en semifinales a la argentina Victoria Bosio primera preclasificada, 315ª WTA por 6-4 y 7-5. En tanto, González Daniele se impuso por 5-7, 6-4 y 6-1 a Fernanda Labraña de Chile cuarta preclasificada, 452ª WTA.