Fue el fin de semana más difícil del año para Franco Colapinto, protagonista de un accidente que sacó de carrera tanto a su auto como a su compañero Pierre Gasly y al británico Lando Norris, quien lo criticó duramente luego ni bien finalizó el GP de Azerbaiyán. Días después, el piloto de McLaren se retractó de las críticas y le pidió disculpas al argentino, reconociendo además que "no debió hacerlo y sus emociones estaban a flor de piel".

Después de la carrera, Colapinto pidió disculpas públicamente al equipo Alpine y a su compañero, y reconoció que había cometido “un error grave”. El choque ocurrió en el relanzamiento posterior al Auto de Seguridad. El pilarense de 22 años bloqueó los neumáticos al llegar a la primera curva, perdió el control de su monoplaza y tocó el auto de Gasly, que terminó impactando a Norris. Los tres quedaron afectados por el incidente, aunque el argentino logró regresar a boxes.

El toque entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en Bakú dejó a los dos Alpine fuera de carrera. Las cámaras onboard muestran el instante exacto del impacto que terminó con el abandono de ambos monoplazas en el Gran Premio de Azerbaiyán. Un golpe que duele doble para la escudería… pic.twitter.com/nxJKV99XlQ — F1AL LIMITE (@Formula1RD) September 26, 2026

Tras que ese accidente le costara el abandono, Norris fue muy duro y pidió abiertamente una suspensión para Colapinto inmediatamente después de la carrera alegando que "alguien que maneja así no merece estar en la Fórmula 1". No obstante, luego de un par de días y de que otros pilotos como Max Verstappen se expresaran en contra de sus declaraciones, el británico cambió su postura y subió una historia de Instagram disculpándose: "Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice, que simplemente no debería haber dicho", expresó.

Además, agregó que mantiene una buena relación con Colapinto y que buscará dejar atrás este incidente: "Los errores son parte de la carrera y de luchar al límite. Franco y yo llegamos a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos entusiasmados por volver a correr este fin de semana", finalizó.

Mea culpa y sanción

Después del abandono, Colapinto explicó con mucha autocrítica qué había ocurrido en el choque: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control. Perdón a todo el equipo, a Pierre porque fue un error grave”. Antes, incluso, había pedido disculpas por radio y señalado que estaba “muy decepcionado” por haber arruinado una buena oportunidad para Alpine. Al momento del accidente, su compañero Gasly marchaba séptimo y él ocupaba la décima posición.

"FUE UN ERROR GRANDE Y GRAVE". El pedido de disculpas de Franco Colapinto tras el choque que protagonizó con Pierre Gasly en Bakú.







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Además, como Colapinto había recibido una sanción de diez segundos pero al meterse en boxes tanto él como el equipo decidieron no continuar en pista, el argentino fue sancionado con cinco posiciones en la próxima carrera. De esta manera, el pilarense arrancará el Gran Premio de Bahréin (que se correrá en Malasia por la guerra en Medio Oriente) del próximo fin de semana con una penalización que complica sus posibilidades de sumar.