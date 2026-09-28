Una foto que Lamine Yamal quiso mantener fuera de las redes volvió a cobrar sentido tras su abrazo con Lionel Messi en la final del Mundial 2026. El español contó qué le dijo al argentino cuando terminó el partido. También explicó por qué había resistido durante años una comparación que lo acompañó desde niño.

España había vencido 1-0 a Argentina en Nueva Jersey. Tras el pitazo final, Yamal se acercó a Messi y lo abrazó. Sobre lo que le dijo en ese instante, recordó: "Le dije que muchas gracias por todo lo que ha hecho por el fútbol". El saludo expresó una admiración que mantenía desde antes de compartir aquella final.

Su opinión sobre el capitán argentino venía de antes de sus grandes títulos con la Selección. Lamine Yamal lo explicó: "Yo siempre he pensado que ha sido el mejor, antes de ganar el Mundial, antes de ganar la Copa América, cuando las cosas parecía que no iban tan bien pero era el mejor sin dudas". Su admiración permaneció intacta incluso después de la victoria de España.

El abrazo alimentó lecturas sobre un "traspaso de mando": el español tenía 19 años y Messi, 39. También evocó una fotografía de 2007, tomada para una campaña benéfica, en la que Lionel Messi aparece bañando a Yamal cuando era un bebé. Las dos imágenes quedaron unidas por la historia de ambos futbolistas.

El futbolista del Barcelona dijo que el encuentro en la cancha surgió sin planificación: "Me salió de adentro, lo vi ahí, fui a darle las gracias por lo que había hecho por el fútbol. Luego al final sí que queda muy bonita la foto, como la de cuando me bañó". Al verlo después del partido, según explicó, tomó la decisión de ir a saludarlo.

La vieja fotografía también guardaba una historia familiar. Según Yamal, le había pedido a su padre que la mantuviera fuera de las redes: "Le dije que no la publicara. La subió a Facebook una vez y le pedí que la borrara. Las comparaciones eran demasiado fáciles y de eso era de lo único que hablaba la gente. Yo quería ser Lamine, no quería ser Messi. Le pedí que esperara hasta que yo fuera Lamine".

Con el abrazo en Nueva Jersey, ambas imágenes quedaron vinculadas. Para Lamine Yamal, la reciente nació de un agradecimiento a Lionel Messi; la anterior había traído comparaciones que prefirió evitar mientras crecía como futbolista. La razón por la que pidió retirar aquella foto ayuda a entender cuánto le importaba construir su propia identidad.