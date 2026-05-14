Sebastián Morquio volvió a aparecer ante los hinchas de Huracán, pero esta vez no por un recuerdo de cancha ni por una anécdota de vestuario. El exfutbolista uruguayo, conocido como Patota, expuso en redes sociales la crisis económica que atraviesa y pidió ayuda para conseguir empleo cuanto antes.

El mensaje tuvo un impacto inmediato porque llegó desde un jugador que supo construir una carrera reconocida en el fútbol sudamericano. A los 50 años, lejos de ocultar la situación, el exdefensor decidió contar públicamente lo que está viviendo y apeló a quienes puedan acercarle una oportunidad laboral.

“Lo único que pido es un trabajo, poder trabajar”, escribió Sebastián Morquio en el comienzo de su publicación. La frase marcó el tono de un pedido directo, sin rodeos, en el que dejó claro que su necesidad pasa por volver a generar ingresos y salir de un momento personal muy delicado.

Dentro del mismo descargo, el ex Huracán contó que intentó desempeñarse en otra actividad, aunque esa posibilidad no tuvo continuidad. “Estuve 15/20 días de mozo, pero no prosperó”, explicó. Después agregó una frase que reflejó la urgencia del caso: “Lo preciso ya”.

El pedido de Sebastián Morquio no quedó planteado como una queja, sino como una búsqueda concreta de ayuda. “Cualquiera que tenga un trabajo para ofrecer, por favor que me avise. Como mucha gente, estamos pasando por un momento muy complicado y difícil”, expresó, en un tramo que rápidamente empezó a circular entre hinchas, periodistas y excompañeros.

Su nombre guarda un vínculo fuerte con Huracán, club al que llegó en 1999 después de haber iniciado su carrera profesional en Nacional de Montevideo. Con la camiseta del Globo formó parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División en el año 2000, una etapa que lo dejó asociado al recuerdo de muchos simpatizantes por su temperamento y entrega dentro de la cancha.

La publicación abrió una respuesta cargada de apoyo, pero también dejó al descubierto una realidad que muchas veces queda fuera del brillo del fútbol profesional. Mientras su pedido sigue circulando, el presente de Morquio golpeó especialmente entre los hinchas de Huracán, que lo recuerdan por su paso en el club y ahora lo ven reclamando algo tan básico como una oportunidad para trabajar.