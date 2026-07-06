Kylian Mbappé condenó públicamente los mensajes racistas publicados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla después de la victoria de Francia sobre Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. El futbolista calificó a la legisladora como una persona "despreciable e indigna de su cargo" y aseguró que no permitirá que se normalice el odio ni el racismo.

La polémica comenzó tras el triunfo francés, cuando Amarilla publicó varios mensajes ofensivos contra el delantero, cuestionando su origen, su aspecto físico y hasta sugiriendo que jugadores paraguayos debieron agredirlo al finalizar el encuentro. Sus publicaciones generaron una fuerte repercusión internacional.

El conflicto escaló pocas horas después cuando la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que presentará una denuncia ante la Justicia francesa por considerar que las expresiones de la senadora constituyen comentarios racistas y discriminatorios.

¿Qué dijo la senadora Celeste Amarilla sobre Mbappé?

Tras la eliminación de Paraguay, Celeste Amarilla publicó varios mensajes en redes sociales donde calificó al futbolista con expresiones racistas relacionadas con su origen africano y lanzó descalificaciones personales.

Además de los insultos, la legisladora afirmó que lamentaba que los jugadores paraguayos no hubieran reaccionado físicamente contra el capitán francés una vez terminado el partido.

Las publicaciones rápidamente comenzaron a viralizarse y fueron repudiadas tanto por usuarios como por medios internacionales.

La respuesta de Mbappé

El delantero francés publicó un extenso comunicado dirigido directamente a la senadora.

Entre sus frases más contundentes sostuvo:

"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo".

"No representa al Paraguay".

"Nunca permitiré que personas como ella propaguen su odio y su racismo por todo el mundo".

Mbappé también defendió al pueblo paraguayo y destacó el esfuerzo realizado por la selección durante el Mundial, diferenciando a la senadora de la imagen del país.

La Federación Francesa anunció acciones judiciales

La respuesta institucional llegó pocas horas después.

La Federación Francesa de Fútbol calificó los mensajes como "aberrantes", "inaceptables" y "delictivos", anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía y ratificó su respaldo absoluto a Mbappé.

El organismo también sostuvo que los ataques no solo afectan al jugador sino que constituyen una agresión hacia toda la selección francesa y los valores que representa.

Los antecedentes del conflicto

La tensión entre Mbappé y Paraguay había comenzado durante el partido por los octavos de final del Mundial.

El delantero protagonizó cruces verbales con futbolistas paraguayos y, una vez terminado el encuentro, celebró frente al arquero Orlando Gill, sin aceptar su saludo.

Ese episodio alimentó el enojo en redes sociales, aunque posteriormente derivó en un debate mucho más amplio cuando aparecieron los mensajes racistas de la senadora.

El impacto internacional del caso

El episodio trascendió el ámbito deportivo y abrió un nuevo debate sobre el racismo en el fútbol, el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos y la responsabilidad institucional frente a discursos discriminatorios.

No es la primera vez que Mbappé enfrenta ataques de este tipo. Durante los últimos años fue víctima de insultos racistas tanto en redes sociales como en diferentes competiciones internacionales, una problemática que organismos como FIFA y UEFA buscan combatir mediante campañas y sanciones.

En este caso, el hecho adquiere una dimensión mayor porque los dichos provinieron de una representante electa del Estado paraguayo.