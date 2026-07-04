Filadelfia, bajo un calor extremo, fue la sede del duelo de octavos de final que marcó la clasificación de Francia luego de ganarle a Paraguay 1 a 0 en un choque de estilos apasionante que contó con el arbitraje del uzbeko Ilgiz Tantashev. Ahora, el actual subcampeón chocará con Marruecos que en el comienzo del sábado había goleado a Canadá.

Un penal bien ejecutado por Kyllian Mbappé a los 24 minutos del complemento marcó la diferencia en el resultado para los europeos que desde el comienzo del partido fueron muy superiores, pero debieron esforzarse mucho para superar a la defensa de los sudamericanos.

Acorralado por el potencial ofensivo de su rival, el combinado paraguayo se refugió contra el área del arco defendido por Orlando Gill y las salidas del asedio fueron mediante pelotazos largos a su único delantero, Julio Enciso.

Pocas veces una previa pudo leerse tan previsible como este partido y las acciones de los primeros minutos lo ratificaron. Al combinado sudamericano le costó hasta pasar la mitad de la cancha y los europeos buscaron por todos lados penetrar a la última línea rival.

Sobre los 34 minutos, el roce no le gustó nada a Mbappé que reaccionó ante una infracción menor del argentino Andrés Cubas y provocó el tumulto. Clima caliente más allá de la temperatura agobiante en Filadelfia.

La primera parte se fue con el marcador en blanco y el trámite del encuentro que imaginó Gustavo Alfaro durante toda la previa. La delantera francesa estuvo incómoda ante la fuerza en la marca de los guaraníes que no cedieron ni un metro y controlaron el resultado. De generar en ofensiva, ni noticias, pero Paraguay cumplía con su misión inicial.

Complemento

En el arranque del segundo tiempo, sin modificaciones en ninguno de los dos equipos, Paraguay se distrajo en una jugada con pelota detenida y subió con sus centrales a intentar buscar el gol. La continuidad de la jugada derivó en un lateral que cayó al área francesa en forma de centro, pero a las manos del arquero Mike Maignan que con un saque largo puso a correr a Mbappé con espacios y estuvo a punto de marcar. El número 10 acomodó la pelota con la mano, pero no fue advertido por el juez Tantashev.

Espectacular atajada de Orlando Gill a los 8 minutos ante el remate de media distancia de Manu Kone. El arquero de San Lorenzo voló sobre su palo derecho y descolgó la pelota del ángulo.

Désiré Doué, quien había ingresado 13 minutos antes, protagonizó una jugada individual a pura gambeta que lo llevó a meterse dentro del área. Entre varias piernas paraguayas, Diego Gómez cruzó a destiempo y provocó la infracción que, en primera instancia, no fue advertida por el juez. Segundos después, ante el llamado del VAR, el uzbeko Tantashev señaló la pena máxima.

Mbappé a los 24 tomó la pelota para la ejecución y con el pie abierto engañó a Gill que fue para el otro palo y puso el 1 a 0 parcial para el combinado europeo que lo buscaba por todos lados.

Con empuje y de guapo, Paraguay intentó con lo que pudo ir en búsqueda del empate. El ingreso de Gabriel Ávalos poco incidió en esa faceta del juego y hubo pocos méritos como para forzar un destino diferente ante un rival superior en el plano individual y físico. Para la formación de Didier Deschamps ya es tiempo de pensar en Marruecos para buscar un lugar en las semifinales.

Síntesis

Paraguay 0: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Matías Galarza, Andrés Cubas, Gustavo Gómez; Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.

Francia 1: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Gol: ST 24' Mbappé (F de penal).

Cambios: ST 7’ José Canale por Alderete (P), 16’ Gustavo Caballero por Enciso (P) y Désiré Doué por Barcola (F), 26’ Gabriel Ávalos por Almirón (P) y Mauricio Magalhaes por Diego Gómez (P), 38’ Rayan Cherki por Démbelé (F).

Árbitro: Ilgiz , Uzbekistán.

Hora de inicio: 18.

Estadio: Ciudad de Filadelfia. Estados Unidos.

Transmite: TyC Sports.

La previa

La revelación sudamericana del certamen llega a la cita después de dejar en el camino a Alemania en los penales, mientras que el combinado galo no para de golear y parece decidido a jugar su tercera final mundialista consecutiva.

El máximo candidato al título tendrá un escollo durísimo en materia defensiva: la formación de Gustavo Alfaro que ya adelantó ponerle las cosas difíciles a los europeos.

Con un poder ofensivo notable y la presencia de Kylian Mbappé, Francia se ha convertido por lejos en el máximo favorito, ratificando esa sensación ante cada partido que pasa por Estados Unidos, México y Canadá.

Kyllian Mbappé, una de las figuras y goleadores del Mundial 2026 con la camiseta de Francia.

El último partido ante Suecia fue una prueba más de ese poderío, estrenando a Olise en la posición de enganche para darle aún más variantes en el último tercio del campo de juego.

Lo de Paraguay ya tiene sensación de deber cumplido, aunque una oportunidad como esta no se presenta todos los días como para continuar haciendo historia en la Copa del Mundo.